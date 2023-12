VIDEO – La tensa conversación de Nicole y Fabio en Tierra Brava: “No soy el títere de nadie”

6 de Diciembre de 2023

Ambos se votaron mutuamente en el cara a cara y, posteriormente, conversaron, oportunidad en la que la actriz lo acusó de tener algo "falso" con Pamela Díaz.

En la edición de este martes de Tierra Brava, se vivió un tenso cara a cara donde Fabio Agostini y Nicole Block protagonizaron un conversación cargada de acusaciones.

La actriz votó por el español por “estrategia” para ver “quién realmente es del rojo y quién realmente es del verde. No tengo nada en tu contra, por el contrario, creo que eres la persona que más conozco en esta casa“. Aún así, él le respondió con un beso en la mejilla.

Llegado su turno, el chico reality también le entregó su voto a Block y le pidió disculpas por hacerlo, algo que ella no se las aceptó.

“No te doy las disculpas, me parece que hay veces en que hablamos y te encuentro totalmente genuino, y otras veces totalmente falso. Esa sed de luz que tienes, que por algo con Miguelito te llamamos La Polilla, hace que hagas cosas que no sientes ni crees, como tu relación con Pamela. Porque cuando ella se da vuelta me hablas a mí”, lanzó, dejando a todos perplejos.

Una vez finalizado el cara a cara de Tierra Brava, Nicole y Fabio se sentaron a conversar para aclarar las palabras que ella le dedicó. “Nadie te compra tu relación con Pamela. Lo que yo veo que haces con ella es falso. El jueguito al que juegan es sólo por tu sed de cámara”, le enrostró.

El español, en tanto, le aclaró que “Pamela y yo no somos novios, somos amigos. No me hizo nunca falta pegarme a ninguna chica para tener cámara, soy soltero y hago lo que quiero“.

“No quiero matrimonio con ella ni nada, esto es mutuo, yo no soy el títere de nadie“, agregó, reconociendo que siente una atracción por la actriz.