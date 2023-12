Así será la primera aparición de José Antonio Raffo en Generación 98

7 de Diciembre de 2023

En la ficción, interpreta a Pedro, el hijo de Julia (Tamara Acosta) que viene llegando a Santiago.

El actor José Antonio Raffo hará su debut en Generación 98 durante el episodio de este jueves, el cual ya se encuentra disponible en MegaGo.

El intérprete, recordado por participar en producciones como Perdona Nuestros Pecados y Amar Profundo, dará vida a Pedro, el hijo de Julia (Tamara Acosta) que vivía en Europa.

Durante los últimos capítulos, el joven llamó a la psicóloga, con quien no logró comunicarse. Sin embargo, ambos finalmente lograrán ubicarse.

“Por fin podemos hablar, no sé si lo escuchaste”, le dijo la mujer a su hijo, quien se encontraba arriba de un auto, respecto al mensaje que le había dejado. “Estaba preocupada porque no me devolvías el llamado, entonces quería saber si estabas bien, si necesitas algo, necesitas plata, no sé, cualquier cosa”, agregó.

Sin embargo, Pedro le aseguró a Julia que se encontraba bien. “Solamente quería hablar contigo y no estaba“, eso es todo le explicó.

Fue en ese momento que el joven le soltó una bomba que la mujer jamás espero. Mientras ella insistía en que estaba preocupada al no saber nada, él le propuso que se reunieran.

“Por qué no lo hablamos en persona mejor. Mándame tu dirección por favor que estoy en Santiago“, le dijo, a lo que elle le aseguró que “si esto es una broma, no me estoy riendo”.

Sin embargo, el personaje de José Antonio Raffo en Generación 98 le asegura que “no es una broma, estoy en Santiago y cada minuto que pasa estoy más cerca de ti“, dejando a Julia sin palabras.