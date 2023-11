“Te revolcaste con una mugrienta”: el desahogo de Valentina con Juanjo en Generación 98

30 de Noviembre de 2023

La dueña de casa fue arrestada luego de arrollar a Alicia y aprovechará de decirle todo lo que siente a su esposo.

En el capítulo de este jueves de Generación 98, se podrá ver el desahogo de Valentina (María Gracia Omegna) luego de ser detenida por atropellar a la amante de Juanjo (Nicolás Poblete).

Luego que Carabineros irrumpiera en su casa, la ex estudiante del Saint Williams será llevada a la comisaría donde deberá esperar a cómo se resuelve el caso con Alicia (Lorena Capetillo).

Una vez en el lugar, la mujer recibirá la visita del corredor de propiedades quien intentará arreglar las cosas entre ambos. Sin embargo, aprovechará que están solos para desahogarse con su marido por el engaño que sufrió por más de una década.

El desahogo de Valentina contra Juanjo

En las imágenes se verá que Juan José entrará en el cuartel, pero será ignorado por Valentina quien no quiere escucharlo.

“Por favor mírame”, le dirá su marido acercándose.

Tras no recibir una respuesta el empresario le pedirá: “Necesito saber todo lo que estás sintiendo, todo lo que piensas y no importa que duela estoy preparado”.

Al escuchar esto, la amiga de Javiera se sincerará: “Confiaba tanto en ti. Jamás me hubiese imaginado que tú me estabas mintiendo. Nunca me diste motivos. Jamás pensé que tenías una amante y mucho menos una vida paralela”.

“No fue tan así”, justiciará Juanjo.

“10 años, toda una vida. Cuántas cosas pueden pasar en 10 años. Cuántas mentiras uno puede decir en 10 años, cuántas excusas”, expresará la devota entre lágrimas.

En ese instante le preguntará mirándolo a los ojos: “¿Tú te acostabas conmigo y después te acostabas con otra mujer?”.

Luego de un silencio Valentina le reprochará furiosa: “Te revolcaste con una mugrienta, asqueroso”.

Momentos más tarde, Juanjo se dará vuelta en excusas, pero esto no impedirá que Valentina se desquite pegándole una cachetada y pidiéndole que se vaya.