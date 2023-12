VIDEO – Gissella Gallardo reveló qué dijo cuando la llamaron para Tierra Brava

18 de Diciembre de 2023

En el programa Sin Editar de Pamela Díaz aseguró que no le cierra la puerta a sumarse a un formato de este estilo en un futuro.

Gissella Gallardo, periodista y ex esposa de Mauricio Pinilla, reveló que Canal 13 la contactó para sumarse a Tierra Brava, propuesta que terminó rechazando.

Sus declaraciones ocurrieron en el programa Sin Editar de Pamela Díaz, el cual se estrenó durante la jornada de este domingo.

“Me ofrecieron en Tierra Brava, pero no, mis hijos son muy mamones, me desaparezco y… Quizás en el próximo”, dijo, sin cerrar la puerta a la posibilidad de sumarse en un futuro a un reality show.

Consultada respecto a por qué Pinilla no podría cuidar a sus hijos para que así Gallardo pudiera sumarse a una competencia de este estilo, la entrevistada respondió con que el ex futbolista está muy ocupado.

Eso sí, dejó en claro que prefiere el formato que instaló Chilevisión con Gran Hermano, ya que cree que no está apta para competencias deportivas como el formato de Canal 13.

“Me gusta más el Gran Hermano VIP, no trabajai, en el otro tienes que hacer cosas deportivas y no estoy en la edad”, reconoció Gissella Galardo sobre Tierra Brava.

Sin embargo, Pamela Díaz descartó esa idea y le explicó que, por último, en la casa hacienda “tení ́aire, podí ir a caminar si te gustan los animales, tení de todo”.