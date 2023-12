Cathy Barriga, Sebastián Dávalos y todas las figuras políticas que fueron víctimas de Yerko Puchento en su regreso a la TV

22 de Diciembre de 2023

El comediante será parte del programa Podemos Hablar, donde aprovechará de disparar contra reconocidas figuras del ámbito nacional.

Este viernes el actor Daniel Alcaíno dirá presente en el programa Podemos Hablar, y aprovechará su regreso a la pantalla para reírse de varias figuras de la política con su icónico personaje Yerko Puchento.

A eso de las 22:30 horas en Chilevisión se podrá ver su participación donde detallará cómo ha sido su vida alejado de las cámaras. El comediante compartirá el espacio con la abogada Helhue Sukni, el presentador Nicolás Larraín y la panelista de Me Late Estelar Antonella Ríos.

EL DÍNAMO tuvo acceso a un adelanto de lo que veremos esta noche y a continuación te entregamos todos lso detalles.

La rutina de Yerko Puchento en Podemos Hablar

Personificado como Yerko Puchento, el humorista no se guardó nada y se refirió a varios personajes de la política chilena.

En un momento la voz en off de Cathy Barriga interrumpió el estudio diciendo: “Porque en Maipú jamás se ha perdido un peso”.

Tras escuchar esto Yerko aseguró: “Es como la voz de la Robotina, la Robotina, ahora se llama “Robo todo”. Me recuerda ese gallo que dijo “chiquillos, esto no prendió”, y después la w… se prendió entera”.

“Noo, por favor, por favor, Maipú. No dejaron ni el abrazo de Maipú, hasta el templo Votivo de Maipú no está, está desaparecido. Se chorearon todo en Maipú. La Robotina les hizo chuchuca a todos con las platas para adentro. Topón pa’ dentro”, continuó diciendo, refiriéndose a los problemas legales que enfrenta la ex alcaldesa.

De repente, la voz de Iván Moreira sonó en el programa: “Los chilenos eligieron a Gabriel Boric, que ha sido el presidente de Chile que más votos ha sacado. Es un chiquillo joven, tiene derecho a hacer su vida”.

Ante las palabras del senador, el personaje de Daniel Alcaíno afirmó: “Todos sabemos quién es, no lo olvidamos, la gente que tiene memoria en este país, que no debe quedar ninguno. Se pasó, ahora va a las marchas, levanta el puño izquierdo, canta el venceremos. Antes cantaba el venderemos y ahora el venceremos. La verdad es que no le creo nada”.

El siguiente fue el abogado Luis Hermosilla, el que hacía alusión al audio que se filtró y por el que actualmente es investigado. “Parte importante de esta w.. se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada. Porque aquí estamos haciendo una huevá (sic) que es delito”, dice en el archivo.

Con esta frase Yerko aprovechó de bromear: “¡Hermosilla! Le dicen el bombero, porque tenía mojado todo impuestos internos. Iba a Argentina, se tomaba un café con dos facturas y las declaraba, imagínate. Todo arreglado”.

Por su parte, Sebastián Dávalos no se quedó fuera de la rutina por sus dichos: “Les recuerdo, yo sigo siendo inocente y fui absuelto categóricamente, cinco votos a cero de todas las imputaciones que me hicieron”.

“¿Qué dijo? ¿Qué él no estaba metido en nada? Por favooor, si todos sabemos que iba a cambiar el plano regulador, que iba a multiplicar la plata por 3, tenía apenas 2 autos matchbox y le fue a pedir 6.000 millones de pesos al jefecito, se pasó. Pero todo se va a aclarar en Chile y el próximo año lo vamos a tener en clases de ética”, afirmó el humorista.

El último en ser nombrado fue el ex presidente Sebastián Piñera que dijo: “En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país es un verdadero oasis…Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”.

Para finalizar Yerko Puchento lanzó en Podemos Hablar: “Están apareciendo todos, parece que abrieron las puertas del cementerio general, porque todos están apareciendo en época de elecciones ¡Qué mala memoria! Le sacaron un libro de Piñericosas, se fue a sentar a la estatua de Baquedano cuando estaban quemando el centro de Santiago. Cuando estaban quemando el Metro se fue a comer pizza con los nietos. Esa noche pidió una pizza cuatro estaciones, tres venían quemadas y no cachó“, cerró.