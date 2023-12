VIDEO – El irresponsable registro que subió Raimundo de Gran Hermano y que terminó borrando

Raimundo Cerda, ex participante de Gran Hermano, publicó un irresponsable video en su cuenta de Instagram, el cual terminó borrando posteriormente.

En las imágenes se puede ver al ingeniero agrónomo conduciendo a exceso de velocidad por una autopista capitalina. Si bien el límite en estas zonas es de 120 kms/hr, el chico reality, según el tablero de su auto, estaba a más de 230 kms/hr.

A este actuar se suma, además, que mantenía solo una mano sobre el volante, mientras que con la otra grababa la situación con su celular.

Luego de que el irresponsable video de Raimundo Cerda se viralizara, el ex jugador del reality show de Chilevisión decidió borrar el registro de su cuenta de Instagram y, hasta el momento, no se ha referido públicamente a esto.

Former Big Brother Chile Raimundo Cerda is under fire for driving at an excess speed, recording it and posting it on IG Stories pic.twitter.com/syrTkfOn3m