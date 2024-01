“No guardo rencor”: Alessia Traverso terminó con Raimundo Cerda

14 de Enero de 2024

En medio de su análisis tras el término de la relación, la joven confesó que no debió haber gritado que estaba soltera tras reingresar al reality.

La ex participante de Gran Hermano, Alessia Traverso, confirmó que terminó su relación con Raimundo Cerda, luego que se filtrara la infidelidad de la fue víctima.

En el programa No es lo mismo, en canal Tevex, en conversación con Pato Sotomayor y Titi García Huidobro, la joven admitió que puso fin a su relación con el también ex participante de reality, señalando que aunque quedaron en buena, ya no se hablan.

“Después del suceso, conversamos y la verdad es que yo no guardo rencor. Creo que somos humanos, cualquier persona puede equivocarse”, dijo Alessia, de 21 años, en relación a la infidelidad de Rai con Cass Zamorano, con quien se vio besándose arriba de un ascensor.

Aunque aseguró que lo perdonó, la cantante agregó que eso “no significa que vayamos a volver a estar juntos”.

“Después de eso, conversamos un tiempo, todo bien pero hasta ahora, cada uno siguió por su lado. No tengo contacto con él, no hablo con él hace mucho tiempo”, detalló Alessia Traverso.

En medio de su análisis tras el término de la relación, la joven confesó que no debió haber gritado que estaba soltera tras reingresar por repechaje al reality de Chilevisión.

“Me sentí muy mal. En el momento, siendo sincera, estaba muy nerviosa y exaltada porque yo salí seis días”, expresó.

“Me topé con una realidad donde todos me metían información de lo que pasó en cuatro meses. Entré de vuelta y no se alcanza a escuchar, pero Ignacia Michelson me pregunta si estaba soltera, y yo le grité que sí, pero después me sentí muy mal, hablé con Fernando y aclaramos todo“, concluyó.