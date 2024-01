“Me siento dolida”: Cony Capelli confirma distanciamiento con Pincoya

5 de Enero de 2024

La ganadora del reality de Chilevisión confesó que la chilota hace un tiempo que no le contesta los mensajes.

A un mes del término de Gran Hermano Chile, Cony Capelli por primera vez se refirió a los rumores sobre su distanciamiento con Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya.

Con el tiempo las cosas han cambiado y así lo evidenció la bailarina, quien esta semana debutó en Contigo en la Mañana como notera. En su primera aparición estuvo junto a Gino Costa en un interactivo despacho desde la playa donde habló con la gente, comió e incluso coqueteó con Roberto Cox.

Tras esto, LUN habló con la ganadora del reality show de Chilevisión para que se refiriera a este nuevo desafío televisivo y otros temas. Dentro de sus declaraciones, algo que llamó la atención fue que confesó cómo sigue su relación con la chilota.

Cony Capelli y su actual relación con Pincoya

Tras ser consultada sobre un posible distanciamiento con Pincoya, Cony Capelli señaló que “no he querido referirme al tema por respeto a Jennifer, porque primero uno tiene que hablar con la persona involucrada”.

“Pero en mi caso, no ha podido ser así, ya que yo le envié un mensaje y ella, por la razón que sea, no lo respondió. Sí, hay una distancia, y no porque yo lo quise”, aseguró la bailarina confesando que no ha recibido señales de la Pincoya.

Sobre esta situación la ganadora de Gran Hermano se sinceró: “Se han dicho muchas cosas, Jennifer ha dicho varias y la verdad es que me ha molestado, me he sentido dolida”.

“No guardo ningún rencor. Simplemente, creo que he aprendido a poner límites en mi vida, y eso es sano para mí”, manifestó el actual rostro de Chilevisión.

Por otro lado, la bailarina confesó que sospecha que el distanciamiento de Galvarini fue por situaciones que vivieron dentro del encierro.

“Entiendo que las cosas del reality son fuertes de ver cuando uno sale, pero nosotras prometimos que íbamos a dejar eso atrás para seguir con algo tan bonito como lo que construimos… Yo tuve la voluntad, pero las cosas no siempre salen como uno espera”, afirmó la joven.

A pesar de todo lo anterior Cony Capelli aseguró que “le deseo lo mejor a la Pincoyita, no diría que es un quiebre definitivo, pero sí hay una distancia”.