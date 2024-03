VIDEO – La furiosa respuesta de Pincoya por rumores de quiebre con su esposo

19 de Marzo de 2024

"Yo soy libre de hacer lo que quiera con mi vida", aseveró quien fuera finalista de Gran Hermano Chile.

Luego de su salida del encierro de Gran Hermano, a la oriunda de Chiloé, Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, se le ha visto constantemente en eventos y fiestas, cosa que avivó los rumores de una posible ruptura con su marido, Rodrigo González.

De esta manera, se refirió a las especulaciones que hay tanto en los medios como en redes sociales durante su participación en el programa La Caja de Pandora de La Red, el cual fue analizado por Zona Latina.

Pincoya aclaró los rumores sobre supuesto quiebre

“Se especula harto, que yo salgo y no voy a mi casa. Yo estoy con todo, no sé si permiso, pero con el consentimiento de mi marido, que disfrute la oportunidad que tengo”, comenzó diciendo.

“Él no se enoja de que yo salga o que me de un beso con alguien. La gente de repente piensa que por el hecho de ser mamá no puedo salir a darme una vuelta, a disfrutar con amigos, no puedo salir a bailar. Eso no tiene nada que ver“, continuó.

Así mismo también se refirió al rol de su marido en el ámbito parental, donde explicó que además de ser una excelente pareja, es un excelente padre.

“De repente uno escucha que comentan cosas, obvio que extraño a mi familia, viajo todos los fines de semana, y cuando no, es porque tengo que trabajar“, expresó.

Por lo mismo, la influencer aprovechó la instancia de enviar un mensaje directo hacia las personas que la siguen, donde les pidió que dejaran su machismo y de meterse en su vida.

“Tienen que dejar de ser machistas, de que el hombre puede salir y la mujer no. Si salgo o no salgo, tengo el consentimiento de mi esposo, de mi hijo y de mi familia. Nos reímos todos”, aseveró.

Por último, Pincoya puntualizó respecto a los rumores que “yo soy libre de hacer lo que quiera con mi vida, independiente de que esté casada”.