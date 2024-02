VIDEO – Cony Capelli confirmó relación con chico reality peruano: “¡Me cacharon altiro!”

17 de Febrero de 2024

La noticia la dio a conocer durante la transmisión digital de Juntos Chile se Levanta.

Cony Capelli, ganadora de Gran Hermano, confirmó que mantiene una relación con un chico reality peruano llamado Luis Miguel Castro.

La noticia la dio a conocer durante la transmisión digital de la campaña Juntos Chile se Levanta, donde le preguntaron si estaba en pareja.

“Sí. Ya no estoy soltera. Estoy contenta. Estoy feliz. No me gusta ahondar tanto, pero sí estoy contenta y estoy feliz. Me resistí caleta a que llegara como el amor”, respondió la bailarina.

Ante su respuesta quisieron saber un poco más de su nueva relación. “¿Lo conocemos?”, le preguntaron, a lo que ella respondió que “no“, aunque reconoció que algo había aparecido en redes sociales.

“Sí. Es que ahora las redes sociales no te dejan escapar ni una. ¡Me cacharon altiro! Y ante eso, el amor siempre suma. Entonces al final yo creo que no tiene nada de malo. Así es que, nada. Le mando un besito al baby que me esta mirando“, indicó.

¿Quién es la nueva pareja de Cony Capelli?

Pese a que recién ayer Cony Capelli confirmó su nueva relación, desde hace días que circulaban videos junto a Luis Miguel Castro, su actual pareja.

El peruano de 36 años es conocido por haber estado en realitys shows y también tiene una faceta como cantante. Ha participado en programas como Combate y El Poder del Amor 2.

Egresó de la carrera de Administración de Empresas, pero actualmente se desempeña como influencer. En plataformas como Instagram cuenta con más de 325 mil seguidores y en TikTok dicha cifra alcanza los 1,9 millones.