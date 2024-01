Cantante Sinéad O’Connor: seis meses después se determina de qué murió

9 de Enero de 2024

Finalmente, luego de seis meses de su partida, se supo la causa de muerte de la cantante.

Compartir

La cantante Sinéad O´Connor, conocida mundialmente por su interpretación de “Nothing Compares 2 U” de Prince, se convirtió en una estrella mundial en la década de 1990 por su música y sus provocaciones políticas, tanto dentro como fuera del escenario.

La provocación más memorable que realizó fue romper una foto del Papa Juan Pablo II durante su actuación en “Saturday Night Live” en 1992 para protestar contra los abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica.

TWITTER

A sus 56 años, fue hallada muerta el 26 julio de 2023 al sur de Londres, ciudad a la que se había mudado desde Irlanda, su país natal. Poco después el forense local anunció que realizaría una autopsia de su cuerpo.

Las causas de la muerte de Sinéad O´Connor

En primera instancia se creía que se trataba de un suicidio, ya que la cantante se encontraba pasando por un difícil momento luego de la muerte de su hijo.

“He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido vivir sin él. Todo lo que toco, lo arruino. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido”, expresó desde el usuario Sinead The 1 And Only, un perfil no verificado en Twitter, ahora X, vinculada a su cuenta oficial.

“He destruido a mi familia. Mis hijos no quieren conocerme. Soy una mierda de persona. Y todos ustedes solo piensan que soy buena porque puedo cantar. No lo soy”, escribió en otro post.

Aquellos tweets levantaron las alertas de la Policía irlandesa, quienes llegaron a su domicilio y trasladaron a la artista a un centro hospitalario.

Un comunicado de la Corte Forense de Southwark confirmó este lunes que la cantante Sinéad O´Connor “murió por causas naturales”. Así mismo se dieron por finalizadas las investigaciones relacionadas a su muerte.

Pocos días antes de su fallecimiento, había publicado un Tweet para informar que se había mudado a Londres y estaba acabando un álbum para publicarlo en el 2024.

TWITTER

En un recuento de la carrera de O’Connor para The New York Times, el crítico de pop Jon Caramanica dijo que la cantante “era algo más grande que una simple estrella del pop”.

“Era una ferviente moralista, una voz intransigente del progreso social” agregó. “Alguien que consideraba el estrellato, y sus límites lijados y brillantes, como una especie de enfermedad” terminó diciendo a The New York Times.