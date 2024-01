Christell y el fin de su carrera musical infantil: “Acabó por lo que inventaron”

22 de Enero de 2024

Christell Rodríguez se convirtió en un fenómeno viral en Japón y en otros países del mundo, gracias a su canción Dubidubidu, éxito que grabó cuando era una niña y era parte de Rojo.

Al respecto, la ahora fonoaudióloga se refirió a su corta carrera musical, apuntando que los rumores sobre la labor de sus padres terminaron jugando en su contra, en declaraciones entregadas a radio La Nuestra.

“Mi carrera se acabó por lo que inventaron. Si eso no hubiese pasado, yo no sé dónde estaría ahora, posiblemente no en este país”, indicó Christell.

Y es que esto hizo que sus padres fueran acusados de “personas explotadoras” cuando tenía seis años.

La otrora cantante recordó que cuando viajó a una gira a México, le ofrecieron internacionalizar su carrera.

“Me ofrecieron quedarme e internacionalizar mucho más la carrera, pero en verdad yo igual era muy chica”, aseveró.

Consultada sobre si el resurgimiento de su música le entrega réditos financieros, Christell explicó que solo a nivel nacional.

“A nivel Chile sí, tengo mis derechos de intérprete porque yo era chica, tenía cinco años, no iba a estar escribiendo canciones. Mis derechos como intérprete son gestionados a través de la SCD… a la que entré en 2016, cuando me inscribí como persona para percibir ingresos”, detalló.

Junto con ello, explicó “no se puede hacer retroactivo de nada, pero del 2016 en adelante sí recibo. Es solo a nivel de Chile, entonces hoy, con todo esto que está sucediendo, estoy en proceso de ver como poder (monetizar)”.

Respecto al boom internacional alcanzado en el último tiempo, Christell sostuvo que esto no se ha visto replicado en nuestro país.

“Me da risa, el otro día estaba revisando las listas de Spotify donde la canción ya está disponible, y está dentro de la lista de los 50 más virales en varios países, menos en Chile”, cerró.