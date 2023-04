Lo mostraron en Aquí Se Baila: qué dice uno de los mensajes de odio que recibió Christell Rodríguez

19 de Abril de 2023

Christell Rodríguez aseguró que también ha recibido amenazas de muerte en los últimos días.

Christell Rodríguez, cantante, alzó la voz durante la edición de este martes de Aquí Se Baila para denunciar que en los últimos días ha sido víctima de mensajes de odio y de amenazas de muerte a través de las redes sociales.

Una vez finalizada su presentación en el estelar de Canal 13, la ex participante de Rojo dio cuenta de esta situación, pero quiso dejar en claro que “más que defenderme, lo que quiero es visibilizarlo“.

Según se pudo ver en pantalla, uno de los mensajes consignaba: “¿En serio no te da vergüenza estar así? ¿E incluso ir a presentarte a la TV para que en el fondo se burlen de ti? Bueno, todos saben que eres una arrastrada de la TV pero por último preocúpate de tu cuerpo mujer, es vergonzoso, de verdad te lo digo”.

“Piensa que eres una influencer para muchas, tanto para mujeres de tu edad o más chicas. ¿Qué ejemplos les das? Cuando madures y caches (sic) que ser gordo es sinónimo de enfermedad, tendrás más conciencia y dejarás de pasar por la vida haciendo el loco, ya que lo único que haces es dar la cacha (sic)”, agregó.

Ante esto, Christell Rodríguez sostuvo que “recibo mensajes como esos diariamente, pero creo que ya basta de la violencia gratuita, de los comentarios innecesarios”.

Como si eso fuera poco, la también cantante aseveró que “el fin de semana me llegaron mensajes que me deseaban la muerte. Leer algo así no cala en mi corazón, pero hay mucha gente a la que sí le genera problemas, las tasas de suicidio siguen creciendo”.

Las palabras de Aníbal Pachano

Aníbal Pachano, jurado de Aquí Se Baila, agradeció a Christell Rodríguez por querer visibilizar esta situación y, además, por valorar su cuerpo.

El argentino, además, confesó que en redes se le ha acusado de burlarse del físico de la cantante, a lo que él explicó que no es así. Contó que cuando niño él era excesivamente delgado. “Sufrí por ser flaco, a mí se me decía que era un tuberculoso cuando chico, porque pesaba 21 kilos a los 7 años”, reveló.