Barbie y Pedro Pascal: los grandes perdedores de los Oscar 2024

24 de Enero de 2024

Barbie vive una situación especial, ya que a pesar de estar nominada a Mejor Película, ni Margot Robbie ni Greta Gerwig fueron consideradas por la Academia.

Compartir

Este martes se conocieron los nominados a los Premios Oscar 2024, donde destacó Oppenheimer con 13 menciones y las representantes chilenas El Conde y La Memoria Infinita, como Mejor Cinematografía y Documental, respectivamente.

Pero también hubo grandes perdedores en esta ceremonia, donde destaca la situación de Barbie, donde si bien presenta nominaciones en categorías como Mejor Actor y Actriz de Reparto o Guión Adaptado, también suma derrotas.

Esto, ya que Margot Robbie no fue considerada como Mejor Actriz, siendo desplazada por Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), Carey Mulligan (Maestro) y Emma Stone (Poor Things).

Por su parte la directora de Barbie, Greta Gerwig no estuvo entre los nombres como Mejor Director, ya que fueron nominados Justine Triet (Anatomy of a Fall), Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Christopher Nolan (Oppenheimer), Yorgos Lanthimos (Poor things) y Jonathan Glaze (The Zone of Interest).

Si bien Chile dirá presente en los Oscar 2024 con El Conde y La Memoria Infinita, nuestro país también tuvo duras derrotas a la hora de las nominaciones.

Esto, ya que Los Colonos de Felipe Gálvez, que se sitúa a fines del siglo XIX y trata el genocidio Selknam en la Patagonia chilena, era la representante nacional a Mejor Película Extranjera, pero no quedó entre las seleccionadas.

Quien tampoco estará en los Oscar como parte de los nominados es Pedro Pascal, quien protagonizó el cortometraje de Pedro Almodóvar llamado Strange Way of Life, junto a Ethan Hawke, pero lamentablemente se quedó en el camino.