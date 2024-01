VIDEO – Los Colonos: qué dice la crítica sobre filme que postuló Chile a los Oscar

22 de Enero de 2024

La película es protagonizada por Mark Stanley de Games of Thrones y ha recibido positivas críticas por su guión y desarrollo audiovisual.

Luego de un amplio y triunfal recorrido por festivales, la película Los Colonos de Felipe Gálvez ya se encuentra disponible en los cines del país.

El primer filme del director chileno logró en mayo de 2023 una nominación en el Festival de Cannes, donde obtuvo el premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica a Mejor Película. Desde entonces, la cinta no ha parado de recibir menciones a nivel internacional y muy buenas críticas.

Lo anterior se puede evidenciar en que incluso fue elegida por la Academia de Cine de Chile para representar al país en los premios Oscar 2024.

¿De qué se trata Los Colonos?

La historia comienza cuando un estanciero rico en Tierra del Fuego contrata a un teniente inglés y un mercenario estadounidense para abrir una ruta para sus ovejas hasta el Atlántico. Sin embargo, con el pasar de los minutos se puede ver que cómo va saliendo a la luz su verdadero propósito en el lugar.

Los Colonos se sitúa a fines del siglo XIX y denuncia la violencia colonial y abre un debate sobre el genocidio Selknam en la Patagonia chilena.

Según reveló el director Felipe Gálvez, la primera parte fue pensada como un western con toques de aventura, a caballo, y con violencia explícita. Mientras que la segunda tiene toques de drama y thriller político.

Las críticas que recibió la película Los Colonos

La producción que hizo recientemente su debut en las salas de cine está logrando impresionar a la crítica internacional que le ha dejado positivos comentarios.

“Un inquietante western que enfrenta los pecados sangrientos del colonialismo”, afirmó The Filme Stage.

Por su parte el destacado medio estadounidense Variety, calificó al filme como “visualmente deslumbrante”.

La revista especializada en series y cine IndieWire la catalogó como “un debut magistral” y The Hollywood Reporter como “una crítica brutal y escalofriante del colonialismo capitalista”.

Por su parte, Next Best Picture destacó al largometraje y su historia: “Una película que no olvidarás fácilmente”.

Los Colonos cuenta con un gran elenco conformado por Alfredo Castro (No, El Conde), Mark Stanley (Games of Thrones), Marcelo Alonso (El Club) y Camilo Arancibia (Sayen), entre otros.