VIDEOS – Los ganadores de los Oscar 2024 que se pronunciaron sobre Gaza y Ucrania

11 de Marzo de 2024

Varios asistentes aprovecharon la instancia para manifestarse sobre las terribles situaciones que siguen ocurriendo en diferentes partes del mundo.

La ceremonia de los Premios Oscar 2024 no sólo estuvo marcada por la celebración, sino que también se pudo ver que varios ganadores se tomaron un tiempo para enviar importantes mensajes políticos a favor de Gaza y Ucrania.

La reconocida premiación que se llevó a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles estuvo llena de sorpresas y las manifestaciones sobre la guerra no dudaron en hacerse presentes.

Los mensajes políticos de los ganadores de los Oscar a favor de Gaza y Ucrania

Durante la ceremonia se pudo ver que famosos como Billie Eilish y Mark Ruffalo usaron un pin rojo como parte de la iniciativa Artists4Ceasefire. Este es un grupo de miembros de la industria del entretenimiento que firmaron una carta dirigida al presidente Joe Biden, solicitando un alto al fuego en el conflicto entre Palestina e Israel.

Ya en la premiación, se hizo notar el discurso de Jonathan Glazer, director de La zona de interés, que fue galardonada como Mejor Película Extranjera.

Sobre la guerra, el guionista y director judío manifestó: “Nuestra película muestra hacia dónde conduce la deshumanización en su peor momento. Ha dado forma a todo nuestro pasado y presente”.

“En este momento estamos aquí como hombres que refutan su judaísmo en un holocausto secuestrado por una ocupación que ha llevado al conflicto a tantas personas inocentes”, dijo Glazer.

El primer Oscar para Ucrania: “Desearía cambiar esta estuatilla…”

Por otro lado, Ucrania logró anoche el primer Oscar de su historia por el documental 20 días en Mariúpol, de Mstyslav Chernov. Esta producción derrotó a La Memoria Infinita, cinta que representaba a Chile en dicha categoría.

Esta producción cuenta la historia de un grupo de periodistas atrapados en la ciudad sitiada de Mariúpol al principio de la invasión rusa de Ucrania. Allí se muestra la lucha que enfrentan los profesionales por seguir realizando su labor, mientras que documentan las atrocidades de la guerra.

Al recibir la icónica estatuilla, Chernov manifestó: “Desearía no haber hecho jamás esta película, que Rusia nunca hubiera invadido Ucrania y ocupado nuestras ciudades”.

“Desearía tener la capacidad de cambiar este premio por que nunca Rusia invadido Ucrania, nunca hubiera ocupado nuestras ciudades. Desearía darle a otros el reconocimiento para que Rusia no hubiera matado a cientos de miles de mis compatriotas”, aseguró el galardonado director, visiblemente emocionado.

“Pero no puedo cambiar la historia. No puedo cambiar el pasado. Pero entre todo podemos asegurarnos de que prevalezca la verdad y que la gente que dio sus vidas por su ciudad, no sean olvidados. El cine crea recuerdos”, aseguró el director emocionado.