VIDEO – Raquel Argandoña contó la verdad detrás de su complejo estado de salud en su regreso a Tal Cual

6 de Febrero de 2024

La animadora reveló la razón por la que tuvo para operarse en Chile y explicó la travesía que significó su urgente viaje.

Compartir

Luego de pasar varios días internada en la UCI, Raquel Argandoña regresó a la televisión y dio detalles sobre el complejo estado de salud al que se enfrentó hace algunas semanas.

En el programa Tal Cual, la animadora contó cómo ha sido su recuperación luego de someterse a una cirugía abdominal tras sufrir una obstrucción intestinal.

“Estuve nueve días en la UCI”, confesó la comunicadora en el espacio.

Junto con eso, relató que todo comenzó cuando sintió fuertes dolores en la zona abdominal mientras se encontraba en México por trabajo. En esa misma línea, se refirió a la travesía y los problemas que enfrentó para volver a Chile y así ser intervenida.

La verdad detrás del complejo estado de salud de Raquel Argandoña

Durante el programa, Raquel Argandoña reveló que el costo de la operación fue la razón que la motivó a volver de Cancún a Santiago. Esto, ya que el procedimiento costaba 90 mil dólares, alrededor de $85 millones de pesos.

“El problema es que en la clínica no me daban el pase para irme. ¿Cómo me iba a operar si quizás el seguro no me iba a cubrir los 90 mil dólares? No. Firmé mi alta bajo mi responsabilidad, convencí al doctor que me pusiera morfina”, afirmó la animadora.

Junto con esto, Argandoña recordó: “Yo lloraba, lo único que quería era irme. Ahí le avisaron a mi hermana y ella me compra un pasaje en business”.

Luego confesó que logró subirse al avión y actuó como si nada, para que los asistentes de vuelo la dejaran viajar.

“Cuando despegamos, me tomé dos Ravotril y llegué justo”, afirmó la comunicadora.

Finalmente, Raquel Argandoña informó que logró llegar a Santiago para internarse en la clínica, donde permaneció nueve días en la UCI.

“Esta recuperación me ha costado más que la primera”, cerró diciendo la panelista.