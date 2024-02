The Greatest Night in Pop: dónde ver el controvertido documental sobre We Are The World

17 de Febrero de 2024

El filme muestra testimonios de conocidos artistas que revelan información inédita sobre la producción de la canción.

The Greatest Night in Pop es un documental dirigido por Bao Nguyen, en el que se narra cómo surgió la idea detrás de la icónica canción We Are The World.

Esta película nos lleva de regreso a 1985, cuando se hizo el lanzamiento del reconocido single benéfico que reunió a más de 40 famosas figuras de la industria musical.

El tema, que se traduce como Somos el mundo, fue una canción compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie con el fin de recaudar dinero para combatir la hambruna en África. Por esta razón, en el videoclip original se puede ver a los intérpretes en el estudio, mientras también se muestran imágenes del continente afectado.

A casi cuatro décadas de su estreno, We Are The World sigue siendo una de las canciones más comentadas de la historia y con este material se reveló información inédita sobre esos días.

¿Dónde ver y de qué trata The Greatest Night in Pop?

The Greatest Night in Pop muestra la historia jamás contada del éxito mundial We Are The World, que ya se encuentra disponible en el catálogo de Netflix.

La producción está narrada por los mismos artistas que participaron y allí se desclasifican varios detalles que nunca se contaron sobre la grabación.

Allí se puede ver que el testimonio más extenso es el de Lionel Richie, uno de los compositores del tema, y el primer artista en ingresar en el proyecto.

Además, una de las anécdotas que se cuenta es que en la puerta de los estudios A&M Recording Studios colgaron un cartel que decía: “Dejen sus egos del lado de afuera”.

Pese a que este tema no estuvo exento de polémicas, lo cierto es que fue un éxito y encabezó la lista Billboard durante un mes. Mientras que también terminó vendiendo más de 7.5 millones de copias y ganó cuatro premios Grammy.