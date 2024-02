VIDEO – Pedro Pascal se luce junto a las estrellas del momento en la portada de la revista Vanity Fair

21 de Febrero de 2024

El actor chileno apareció junto a conocidas celebridades como Bradley Cooper, Natalie Portman y Jenna Ortega, entre otros.

Compartir

La revista Vanity Fair, en su última edición, destacó a las 11 estrellas del momento, y Pedro Pascal fue una de las celebridades escogidas para aparecer en la portada.

En la entrega número 30 del Hollywood Issue 2024, el intérprete chileno fue incluido por el reconocido medio como “uno de los actores más destacados del año”.

Pero Pascal no estaba sólo, ya que posó junto a otros famosos como Bradley Cooper, Natalie Portman, Colman Domingo, Jodie Comer, Lily Gladstone, Greta Lee, Charles Melton, Da’Vine Joy Randolph, Jenna Ortega y Barry Keoghan.

Todos estos actores y actrices destacaron por uno u otro motivo durante el último tiempo. Incluso, muchos de ellos se encuentran nominados a los Premios Oscar de este año por sus más recientes películas.

Pedro Pascal en exclusiva para la revista Vanity Fair

Además de participar de la icónica sesión de fotos, Pedro Pascal, dentro de la edición, dio una entrevista exclusiva en la que se refirió a varios aspectos de su carrera.

En relación a su próxima película, Gladiador 2, el intérprete confesó que “jamás estuve en un rodaje tan impresionante”.

En esa misma línea, Pascal afirmó: “El director, Ridley Scott, deja muy poco a la imaginación en el sentido más anticuado de la expresión. Todos los actores y las piezas están ahí presentes en el día del rodaje y, de repente, se evapora aquello que cabría considerar un desafío: creerte que eres una persona poderosa en la época del Imperio romano”.

Además, el actor detrás de Joel en The Last of Us reveló cuál ha sido el papel más importante de su carrera.

“El papel que me cambió la vida fue el de Game of Thrones. Siempre reconoceré el mérito de los creadores por arriesgarse con alguien en cuyo currículum no constaba más que algunos papeles teatrales desconocidos y apariciones puntuales en televisión”, sostuvo Pascal.

Junto con esto, el actor chileno reconoció que “sin Game of Thrones, no habría estado en Narcos, The Mandalorian ni The Last of Us”.

Pedro Pascal fue destacado por Vanity Fair, ya que ha recibido varias nominaciones en grandes premiaciones como los Golden Globes, Emmys, People’s Choice Award y SAG Awards.