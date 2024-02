VIDEO – Qué dijo Pedro Pascal tras ganar el premio del Sindicato de Actores al mejor actor

25 de Febrero de 2024

El actor chileno se manifestó muy agradecido con sus colegas y reconoció que estaba muy sorprendido de obtener el premio.

El actor chileno Pedro Pascal se mostró emocionado tras ganar el premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG) al mejor actor.

El artista nacional obtuvo el reconocimiento de sus colegas gracias a su papel en la serie The Last of Us.

Al subir al escenario a recibir su premio, Pedro Pascal aseguró que “esto está mal por numerosas razones“.

“Estoy un poco ebrio. Pensé que podía emborracharme“, admitió antes de recibir el galardón por su papel en la serie de HBO.

“¡Muchas gracias por esto!“, manifestó ya con la estatuilla en su poder.

Pedro Pascal admitió su sorpresa por el premio

Más tarde, en una entrevista en el backstage, el actor chileno reconoció que para él fue “muy sorpresivo” ganar el premio.

Se refirió de esta manera al hecho de que el favorito para hacerlo era Kieran Culkin, por su papel en la serie Succession.

De hecho, Culkin obtuvo un Emmy, un Critic’s Choice y un Globo de Oro en la misma categoría. Y en todos ellos también estuvo nominado Pedro Pascal.

La ceremonia en que se entregaron los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos se llevó a cabo en Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Angeles.

La premiación la transmitió la plataforma de streaming Netflix.

