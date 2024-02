Pedro Pascal debutará en Marvel: será uno de Los 4 Fantásticos

8 de Febrero de 2024

La película se estrenará el 2 de mayo del próximo año.

El director de Los 4 Fantásticos, Matt Shakman, confirmó a través de redes sociales el rumor que llevaba meses circulando: Pedro Pascal se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), dando vida a Reed Richards.

La noticia había sido dada a conocer horas antes por parte del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), donde dieron cuenta del arribo del chileno a Marvel en la cinta que se espera que debute el próximo 2 de mayo de 2025.

“Pascal ha terminado recientemente la producción de la esperadísima próxima película de Ridley Scott, Gladiador 2, y empezará pronto la producción de Los 4 Fantásticos con Marvel Studios“, consignó SAG-AFTRA en el currículum de Pedro Pascal.

Posteriormente, el director de la cinta compartió el anuncio que daba cuenta de la llegada de Pascal a la cinta que tendrá una nueva versión en los cines, luego de los proyectos estrenados en 2005 y 2015.

Otros nombres que resuenapara interpretar a Los 4 Fantásticos junto a Pedro Pascal son Vanessa Kirby para dar vida a Sue Storm (La Mujer Invisible), Joseph Quinn como Johnny Storm (La Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach para dar vida a Ben Grimm (La Mole).

La carrera de Pedro Pascal que lo llevó a Marvel

Al igual que muchos chilenos las circunstancias políticas obligaron a Pedro Pascal a migrar junto a su familia a Nueva York en 1993. Fue en ahí donde descubrió su amor por la actuación.

De esta manera, tomó la decisión de matricularse en la Tisch School of the Arts para estudiar.

Sus primeras oportunidades vinieron gracias a la televisión y el teatro, con series como Buffy, La Cazavampiros (1999), Touched by an Angel (2000) y NYPD Blue (2001).

Con el tiempo, Pedro Pascal comenzó a posicionarse como uno de los actores chilenos más influyentes en Norteamérica, donde sus múltiples interpretaciones alcanzaron 24 personajes desde el 1999 hasta el 2013.

En junio de ese año, el chileno dio uno de los saltos más grandes de su carrera con su fichaje en la serie Game of Thrones, donde interpretó a Oberyn Martell en la cuarta temporada.

Posteriormente vinieron otros destacados proyectos como The Mandalorian para Disney+, además del protagónico en la popular The Last Of Us.