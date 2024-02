Pedro Pascal es premiado en los People’s Choice Awards por su rol en The Last of Us

19 de Febrero de 2024

Después de haber perdido contra Kieran Culkin en los Emmy y los Globos de Oro, el chileno finalmente lo venció.

Este domingo 18 de febrero se celebraron los People’s Choice Awards, donde el actor chileno, Pedro Pascal, fue galardonado en la categoría Estrella Masculina de Televisión de 2024 por su actuación en la serie The Last of Us.

Esto, tras interpretar al personaje de Joe Miller en la exitosa serie de HBO , la cual protagoniza junto a la actriz Bella Ramsey.

Así mismo, además de obtener el premio, el actor chileno finalmente obtuvo su revancha con la estrella de Succession, Kieran Culkin, con el que compartió divertidos cruces otras ceremonias de premios.

Así era la lista de los actores nominados en los People’s Choice Awards con sus respectivas series:

Chase Stokes (Outer Banks)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (The Bear)

Kieran Culkin (Succession)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Samuel L. Jackson (Secret Invasion)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Tom Hiddleston (Loki)

Pedro Pascal al fin le ganó a Kieran Culkin

Pedro Pascal y Kieran Culkin fueron protagonistas en esta temporada de premios, puesto que ambos eran los favoritos en las categorías donde se enfrentaban y en las que este último terminó adjudicándose.

El comienzo fue en los Globos de Oro cuando el actor de Succession, al recibir el premio le dijo al chileno “aguántatela Pedro” tras ganar en la categoría en la que ambos estaban nominados.

Así fue como en los Emmy, cuando Pedro Pascal presentó uno de los premios en la ceremonia, le devolvió la mano aprovechando lo sucedido con su brazo.

“Mucha gente me ha preguntado por mi brazo, De hecho, es mi hombro. Y creo que ahora es el momento perfecto para decirle a todos que Kieran Culkin me golpeó”, contó, provocando la risa de los presentes y la atónita reacción del actor de Succession.

Si bien en esta oportunidad los actores no bromearon entre si, ya que Pedro Pascal no estaba de manera presencial en los People’s Choice Awards, igual dio unas palabras de agradecimiento.

“Agradezco la fortuna de haber sido elegido por los creadores del show… No tendríamos un show sino fuera por los fans y queremos siempre darles lo que quieren. Mi mayor gratitud para ustedes”, dijo a través de un video.

Mas tarde publicó una historia en Instagram agradeciendo a sus fans.