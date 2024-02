El conmovedor mensaje de Mane Swett por su hijo: “El único deseo…”

24 de Febrero de 2024

La publicación recibió numerosas muestras de apoyo y solidaridad por la dolorosa situación que está viviendo la destacada actriz.

Múltiples muestras de apoyo recibió Mane Swett tras compartir un conmovedor mensaje a través de su cuenta de Instagram, con motivo de la prolongada ausencia de su hijo.

La actriz compartió una foto de ella junto a numerosas velas encendidas y un simple pero desgarrador mensaje. “Por cada vela EL único deseo. Día 425“, escribió.

De esta forma reveló el número de días que lleva sin ver a su hijo, desde que el pequeño viajó a Estados Unidos para ver a su padre.

“Los abrazo. Que tengan un bello fin de semana Mi Gente Buena“, les escribió a los seguidores de su cuenta.

Además de la primera imagen y su mensaje, María Elena Swett subió también otras fotos y videos junto al pequeño.

Hijo de Mane Swett viajó a ver a su padre

En diciembre de 2022 el hijo de Mane Swett y el estadounidense John Bowe viajó al país norteamericano para pasar las fiestas de fin de año con su padre.

Sin embargo, cuando debía producirse el regreso del pequeño a Santiago para estar con su madre, el progenitor no lo envió de vuelta.

Desde ese momento la artista inició una campaña por las redes sociales para revelar lo ocurrido. Además permanentemente comparte con sus seguidores el profundo dolor que siente por la ausencia de su hijo.

“Que ese deseo se cumpla pronto! Te abrazo a la distancia, mi hermosa Mane”, “No hay día en que no piense en ti y en tu dolor” y “Yo me pregunto como no hay nada que podamos hacer para ayudarte”, son algunos de los mensajes que le enviaron sus seguidores.