“Qué no daría por besarte”: el desgarrador mensaje de cumpleaños de María Elena Swett a su hijo

28 de Junio de 2023

María Elena Swett lleva meses sin ver a su hijo que está en Estados Unidos y no ha regresado desde fines del año pasado.

Compartir

María Elena Swett utilizó sus redes sociales para compartir un conmovedor mensaje a su hijo que está de cumpleaños.

La actriz, desde diciembre del año pasado, que no ve a su hijo luego que viajara a pasar las fiestas con su padre a Estados Unidos. Esto la ha complicado, puesto que sería su ex pareja quien no ha permitido que el menor regrese.

De hecho, a través de su cuenta de Instagram, Swett va haciendo un conteo de los días que lleva sin estar con el menor.

Conmovedor saludo de Mane Swett a su hijo

Este 27 de junio, María Elena Swett informó en la misma red social que era el cumpleaños su hijo al que de cariño llama “gatito”.

“11 años cumple mi hijo hoy 27 de Junio y todavía lo siento en mi vientre. Qué no daría por poder besarte. Amor de mi vida. Feliz cumpleaños gatito. Te amo”, escribió la actriz.

De hecho, junto la fotografía con su hijo recién nacido, la protagonista de Dime Con Quién Andas continuó con su conteo, el cual ya va en el día 186 sin verlo.

En la publicación también se llenó de comentarios tanto de sus amigos como de sus seguidores, donde la animaban a no rendirse.

María Elena Swett también fijó un comentario donde consignó: “Gracias por apoyarme y darme fuerzas. L@s abrazo grande y fuerte“.

“¡Ojalá esto en otros países se evidencie como violencia! No es posible que un padre decida de manera unilateral no devolver a un hijo”; “Los tiempos de Dios son perfectos y pronto todo esto habrá terminado y estarás nuevamente junto a él“, fueron parte de los comentarios que recibió en la publicación.