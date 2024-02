El especial caso de Madame Web: las razones de las lapidarias críticas en su contra

25 de Febrero de 2024

La cinta protagonizada por Dakota Johnson es cuestionada por su guion muy confuso y efectos visuales de baja calidad.

Compartir

Lapidarias son las críticas que recibió la película Madame Web, tras su estreno hace una semana.

La cinta, protagonizada por Dakota Johnson, no cumplió con las expectativas, sobre todo entre los seguidores de las cintas del universo Marvel.

Así, en su crítica la revista Variety habló de “un guion que es confuso, la acción obsoleta y los efectos visuales baratos“.

“Incluso con una actriz tan inteligente como Dakota Johnson, Madame Web nunca iba a alcanzar el concepto relativamente alto de Disney“, complementó.

Para The Hollywood Reporter, en tanto, “no cumple ni con las expectativas más bajas“, y dijo que se trata de “un esfuerzo forzado y sin aire impulsado por un guion mecánico“.

Madame Web “no deja de sorpender”

Por su parte, SlashFilm la calificó como “una película muy, muy confusa. Repleta de una edición y un ritmo extraños que la hacen sentir como el resultado de muchos retoques experimentales”.

Next Best Picture no dudó en asegurar que “Madame Web no deja de sorprender a los espectadores con lo pésima que puede llegar a ser“.

Otras críticas apuntaron a las malas actuaciones e incluso a un audio que quedó desfasado.

El filme trata de la clarividente Cassandra Web, un personaje que se une así a los antihéroes de Marvel.

Mira el tráiler a continuación.