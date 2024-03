Actriz mexicana analiza acciones legales contra Cristián de la Fuente por bullying y ataques

13 de Marzo de 2024

La intérprete reveló que las situaciones ocurrieron el año 2013, y también comunicó que actualmente está asesorándose legalmente.

El actor Cristián de la Fuente podría enfrentar un proceso judicial por parte de la actriz mexicana Karyme Lozano, quien lo acusa de haber ejercido bullying y diversos ataques en su contra.

Según reportó la revista People, los hechos ocurrieron en medio de la filmación de la teleserie Quiero Amarte (2013), una producción en la que ambos fueron protagonistas. Junto con esto, la intérprete reveló que está en proceso de informarse y asesorarse para presentar una acción judicial contra el actor chileno.

“Entiendo a las mujeres que no se atreven a denunciar porque no es tan fácil. Por eso hay que prepararnos y ver por dónde. Hablo para las mujeres que han sido violentadas. Antes de hablar tienes que informarte bien con un abogado porque una falla y ya te tumbaron el caso. Por eso es importante tener las herramientas y el conocimiento”, manifestó Lozano.

Las acusaciones de Karyme Lozano en contra de Cristián de la Fuente

Con respecto a los acontecimientos que denuncia, Karyme Lozano explicó que el actor difundió información falsa con el objetivo de perjudicar su carrera. Esto, ya que Cristián de la Fuente habría asegurado en su momento que ella no lo besaría por su religión.

“Esa fue una mentira de esa persona (Cristián de la Fuente) para desacreditarme profesionalmente. Inventó eso, no es cierto. Soy una profesional, los besos son actuados. Nunca, jamás, he dicho que no voy a besar por mi religión”, manifestó la intérprete mexicana.

Sobre este punto, explicó que “nunca dije eso y qué bueno que lo podamos aclarar. Fue una manera de él, de quererme desacreditar para que no me contrataran. Claro que me afectó en esa época”.

Finalmente, aseguró que ocupará esta situación para prestar ayuda para que hombres y mujeres no sufran este tipo de tratos: “Mi corazón está abierto. Pero, a lo mejor, contaré a detalle. Por ejemplo, la prevención. Cómo prevenir en el trabajo que te hagan estas cosas. Si hubiera sabido, hubiera prevenido esto que viví, pero no lo sabía. Si puedo ayudar a alguien con mi experiencia, ¡qué maravilla!”.