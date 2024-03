VIDEO – El tenso cruce entre Monserrat Álvarez y Checho Hirane en matinal de Chilevisión

18 de Marzo de 2024

El humorista y locutor estaba en vivo cuando comenzó a lanzar varias frases contra la conductora del programa.

Compartir

Un tensa situación se vivió la mañana de este lunes en el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, luego que la animadora Monserrat Álvarez, mantuviera una fuerte discusión con Checho Hirane.

La situación ocurrió en medio de un contacto con el locutor radial para conocer su versión de los hechos, tras su expulsión de una marcha pro Palestina en el centro de Santiago este domingo.

A raíz de esto, el también humorista explicó que “se me acercó un señor de extrema izquierda y me dijo: Usted no tiene derecho de estar aquí, porque usted no iba a las marchas cuando nos mataban a nosotros”.

En esa misma línea, Hirane expresó que “no sé con qué derecho se sienten estos señores, sobre todo de izquierda, que son los principales violadores de derechos humanos en la historia, a criticar a las otras personas”.

La tensa discusión entre Monserrat Álvarez y Checho Hirane

Tras escuchar sus declaraciones, Monserrat Álvarez se tomó un momento para decirle: “Es que cuando empieza a empatar empiezan los problemas”.

Este comentario provocó la molestia de Checho Hirane, quien le contestó: “¡Tú no me hables de empate! Empatar tres mil muertos, de los cuales 1.500 eran de un bando en Chile, contra 100 millones de muertos, eso no es empate. No me vengas con empates a mí porque de números entiendo”.

Para finalizar su idea, el comediante expresó que “los principales violadores de derechos humanos en el mundo han sido el Partido Comunista”.

Fue allí, cuando la periodista insistió: “Yo creo que para mantener el nivel de la discusión, es importante no tirar las cartas o decir qué grupo ha tenido más muertos en la historia, porque no vamos a terminar nunca”.

Momentos más tarde, Hirane sostuvo que “de alguna forma necesitan cancelarme, JC te dijo, parece que tú (Monserrat) no sabías, pero yo tengo un programa hace más de 20 años”.

Al escuchar esto, la conductora del matinal hizo notar su descontento y le manifestó: “Sabe qué Checho Hirane, me está tratando con un desprecio que yo encuentro falto de respeto. Yo sé que usted tiene un programa”.

Por su parte, se escucha a Hirane diciéndole “victimícese”, algo que Álvarez le contestó exigiéndole: “No me ningunee, porque es usted el que queda pésimo”.

“Yo no he tenido la intención de descalificarla a usted, simplemente es una forma de hablar. Conmigo no Monserrat, escúchame, yo trabajo en las comunicaciones, no me vengas con ese jueguito”, remarcó el locutor.

Finalmente, el animador Julio César Rodríguez intervino para calmar la situación, continuando con el programa pese a este intenso cruce.