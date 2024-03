“Jamás imaginé…”: mujer relató el hostigamiento que sufrió de su ex pareja y que terminó en brutal agresión

21 de Marzo de 2024

La víctima, abogada de profesión, dijo que se expuso porque "la rabia me cegó y bajé corriendo a ver si estaba ahí para increparlo".

Un crudo testimonio de los momentos de terror que vivió entregó esta mañana la mujer que resultó con heridas de gravedad, tras ser víctima de una brutal agresión por parte de su ex pareja en Las Condes.

A través de un contacto con el programa Contigo en la Mañana de Chilevisión, la víctima, identificada sólo con su nombre Karen, abogada de profesión, relató los angustiosos momentos que vivió la madrugada del miércoles.

Aún con las huellas del feroz ataque por parte de ingeniero Carlos González, la mujer confirmó que existía una orden de alejamiento que el victimario no respetó. También asumió el error de bajar sola a enfrentarlo, y explicó que esto se debió a que “la rabia me cegó“.

Karen contó que todo comenzó cuando desde la conserjería le avisaron que González estaba apedreando su auto y el de su actual pareja, Roberto Collazo.

“La rabia me cegó…”

“Era tanto mi nivel de rabia, que yo no pensé ni dimensioné. La rabia me cegó y bajé corriendo a ver si estaba ahí para increparlo“, le contó la mujer a Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez.

Allí asumió que “me expuse ante esta situación, porque jamás me imaginé que estando en la calle, él me iba a golpear de la manera en que me golpeó“, dijo, tratando de contener las lágrimas.

Karen señaló también que desde que puso término a la relación, a fines del año pasado, el sujeto la acosó de manera permanente.

“Se compraba chips y de distintos números de teléfono y me mandaba WhatsApp y mensajes de texto. Se hacía pasar por otras personas (…) señalando que yo era una mala mujer, que yo lo estaba acosando. Y yo desde que terminé con él no volví a tener contacto con ese hombre”, planteó.

Explicó, además, que “el nivel de acoso y de angustia, impotencia y rabia frente a esta situación, fue lo que lamentablemente me hizo exponerme de la manera que me expuse“.

Vivía con miedo

Durante su conversación con el matinal de Chilevisión, la víctima ratificó que existía una prohibición para que su ex pareja se le acercara.

“Yo misma redacté una demanda en un Tribunal de Familia. Obtuve una sentencia con una medida cautelar de prohibición de acercamiento. Se le notificó esta resolución y él incumplió al menos cinco veces“, puntualizó.

“Soy abogada y estar en situación desde el otro lado ha sido muy fuerte“, reconoció en pantalla.

“No podía vivir, no podía salir a la calle sin el miedo de que este tipo estuviera afuera en mi trabajo, molestando a mis papás, porque el acoso no fue solo conmigo. Yo la saqué barata, porque la intención de él era matarme”, aseguró en el contacto con Monserrat y Julio César.

Finalmente, agradeció que su caso apareciera en televisión, porque “él tiene muchos recursos y muchos contactos. Entonces, había muchas probabilidades de que se fuera del país“.