Quién es Pilar López, la ex modelo de Sábado Gigante que estuvo dos años encerrada en su casa

8 de Marzo de 2024

La mujer de 62 años tras ser liberada contó su testimonio en televisión, y anunció medidas legales en contra de los responsables.

Un indignante caso de violencia dio a conocer el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión la mañana del jueves 7 de marzo, cuando confirmó la liberación de Pilar López, una mujer que vivió durante dos años encerrada en su casa a la fuerza por su hermano.

Según reveló la ex modelo de Sábado Gigante, ella estuvo recluida en su vivienda ubicada en Placilla, Región de O’Higgins, desde agosto de 2022 hasta la fecha. Una situación que ocurrió por decisión de su propio hermano.

Incluso, durante el último tiempo, la mujer de 63 años recibía ayuda por sus vecinos y vecinas, quienes comenzaron a manifestarse exigiendo su liberación. Además, fueron ellos mismos quienes se encargaron de entregarle comida y medicamentos, acusando que vivía en condiciones totalmente insalubres.

Quién es Pilar López, la mujer que estuvo dos años encerrada en su casa

Pilar López es una ex modelo de Sábado Gigante, un conocido programa de televisión que se emitió en la década de los 80 y 90, y que tuvo gran popularidad en nuestro país. Además, también se conoció que la mujer detrás de este impactante caso fue ex candidata al conocido concurso de belleza Miss Chile.

Luego de un largo tiempo encerrada, la mujer logró su libertad y entregó detalles de lo sucedido.

Allí confesó que fue su hermano, identificado como Marcelo, quien se quedó con las llaves de la casa, dejándola en su interior en contra de su voluntad. Pero no eso no es todo, ya que junto con esto le quitó su carnet y su dinero, por lo que la afectada no tenía cómo proveerse de elementos básicos.

Sobre su liberación, Pilar manifestó al matinal de Chilevisión: “Todo se fue dando cuando ustedes aparecieron”.

“Esto empezó el 2019. A los dos meses de fallecer mi madre, mi hermano me quitó las llaves de mi casa porque, según él, yo caminaba con los pies a la’rastra”, relató Pilar.

Finalmente, también anunció acciones legales contra Verónica Matus, quien habría sido cómplice de todo lo ocurrido: “Si yo contara todo lo que pasé. Ella venía una vez al día, estaba media hora o 10 minutos y se iba. Me insultaba, me amenazaba, me maltrataba (…) Lo que digo está comprobado y en tribunales nos vamos a ver“.