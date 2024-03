La furia de Jean Paul Pineda contra la prensa tras el regreso de Faloon Larraguibel a la TV: “Ya es mucho”

19 de Marzo de 2024

El futbolista reaccionó cuando en el programa Que Te Lo Digo abordaban las declaraciones de la animadora.

Compartir

El futbolista Jean Paul Pineda reaccionó furioso a la cobertura que realizaron los medios de comunicación al regreso de Faloon Larraguibel a la TV durante la mañana de este lunes.

La comunicadora retomó en esa jornada su labor en el matinal Sabores de Zona Latina, donde además se refirió por primera vez a lo ocurrido la madrugada del 8 de marzo, cuando el padre de sus hijos fue detenido por un episodio de violencia intrafamiliar.

En la oportunidad, además, Larraguibel aprovechó de enviar un mensaje a las mujeres que atravesaban por una situación como la suya. “Quizás hay muchas mujeres a las que les está sucediendo y que por dependencia económica no pueden salir de ese lugar, que son muchos los casos… A esas mujeres, mucha fuerza también, porque a todas nos pasa”, afirmó.

A raíz de la publicación de las declaraciones de Faloon Larraguibel es que Jean Paul Pineda no quiso quedarse de brazos cruzados, por lo que se comunicó con Sergio Rojas, mientras abordaban el tema en el programa Que Te Lo Digo.

Pese a que el deportista bloqueó al periodista posteriormente, de igual manera quedaron los chats. En él, Pineda manifestó que “los testimonios y los que se hable será con ella, entiendan y dejen de dar noticias entre nosotros, por favor ya es mucho, basta”.

“Necesitamos estar en paz, ya basta de la prensa. Basta del morbo, dejen en paz todo, en serio, son compañeros de ella”, agregó Pineda, en alusión a que el programa de farándula se emite en la misma casa televisiva que el programa de Larraguibel.

Por último, Jean Paul Pineda aseveró que “mi idea no era salir nuevamente por lo que hablamos, al final siguen dejándome mal” y que “al final de todo, entre nosotros dos trataremos de buscar el perdón y todo lo que nos pasó. No como lo pintan ahí que solo el título fue ‘la perdonó’. Es lógico que así no era lo que hablamos, en fin”: