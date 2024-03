Jean Paul Pineda rompe el silencio tras agresión a Faloon Larraguibel: “Espero me perdone”

15 de Marzo de 2024

Pineda acusó que "lo que yo tenga que mejorar es para mí, no para ustedes, y lo que viví y tenga que vivir con la mamá de mis hijos, que siempre lo serán, son para mí y para ella”.

Jean Pineda rompió el silencio para referirse a su detención, tras agredir a su esposa, Faloon Larraguibel, lo que le valió una formalización por violencia intrafamiliar y quedar con la medida cautelar de prohibición de acerca a la víctima.

Ante esta situación, el delantero conversó con Que te lo digo de Zona Latina, donde fue entrevistado por Sergio Rojas, cuestionando la cobertura que le dio la prensa.

“Están tan errados, tan equivocados con lo que hablaron, y con muchas cosas que las que hoy hablaron, que ya con mi abogado estamos viendo la forma de interponer una demanda. Han sido tan morbosos y súper poco profesionales que de verdad tomaré acciones. Aprendan un poco de lo que hacen, y sean más empáticos con la desgracia o problemas”, disparó.

Consultado sobre el episodio de violencia contra Faloon Larraguibel, el futbolista aseguró que “nadie está dándole la espalda. Al contrario, yo siempre seré el primero en asumir todo, pero esto es de a dos y al único que han dejado mal es a mí. Yo jamás voy a salir diciendo algo de ella ni de mí porque tengo a mis hijos y ustedes se darán cuenta de la relación que yo tengo con ellos, eso está en las redes y lo vamos a ratificar”.

“Uno como hombre calla muchas cosas. Si te digo que a mí me golpearon en ocasiones, ¿me creerías? Difícil, porque uno no hace eso público, ni nada. Yo sé cómo ha sido todo y listo, espero que me perdone, yo la perdoné y perdono a todos, porque de eso se trata y obviamente poder aprender de todo”, sentenció Jean Paul Pineda.