VIDEO – “Mi hijo fue mi héroe”: la declaración de Faloon Larraguibel en su regreso a la TV

18 de Marzo de 2024

La presentadora estuvo varios días fuera de la conducción, ya que vivió un fuerte episodio de violencia intrafamiliar.

Luego de haber sido víctima de violencia intrafamiliar (VIF) por parte de su pareja, Faloon Larraguibel reapareció en Sabores, el matinal de Zona Latina en el que ha sido conductora durante diez años.

Tras varios días ausente, la mañana de este lunes la animadora volvió al programa revelando algunos detalles de lo que vivió con el padre de sus hijos, Jean Paul Pineda. Dentro de sus declaraciones, la ex chica Yingo destacó el importante rol de su familia y las muestras de apoyo que ha recibido de sus seguidores.

Las declaraciones de Faloon Larraguibel tras denunciar violencia intrafamiliar

Hace poco más de una semana, Faloon Larraguibel denunció a Jean Paul Pineda por violencia intrafamiliar. Esto, porque el futbolista llegó ebrio al departamento en el que ambos vivían, golpeando a su pareja en varias partes de su cuerpo.

“Hablar esto que es tan delicado. Te da vergüenza, te da pena, te da rabia“, comenzó diciendo Faloon, notoriamente afectada.

En esa misma línea, la animadora explicó que “han sido días súper duros, difíciles. Estoy tratando de apoyarme en mi familia, que ellos siempre van a estar conmigo y me han apoyado”.

Además, la conductora del matinal aprovechó de agradecer el apoyo que recibió: “Me han llegado muchísimos mensajes de mucha gente que de verdad no podría decirte un número, porque es una cantidad de gente… Saboritos (fans del programa), seguidores de las redes sociales, mucha gente del espectáculo”.

Por otro lado, Faloon Larraguibel se tomó un momento para entregar un potente mensaje a la audiencia. “Obviamente no soy la única a la que le ha pasado esto. Quizás hay muchas mujeres a las que les está sucediendo y que por dependencia económica no pueden salir de ese lugar, que son muchos los casos… A esas mujeres, mucha fuerza también, porque a todas nos pasa“, manifestó la ex modelo.

Al decir esto, la conductora se detuvo para confesar entre lágrimas: “Para mí, mis hijos fueron mis héroes; mi hijo también fue mi héroe”.

Por último, la ex chica Yingo afirmó que pese al episodio con Jean Paul Pineda, actualmente sus hijos se encuentran bien.