Qué adelantó Faloon Larraguibel sobre su futuro en televisión

24 de Marzo de 2024

La conductora aseguró que no fue fácil tomar la decisión de dejar Zona Latina luego de trabajar por 10 años en el canal del cable.

Compartir

Tras el grave episodio de violencia intrafamiliar que la obligó a ausentarse del matinal Sabores, Faloon Larraguibel confirmó su renuncia al canal Zona Latina, y aunque no habló directamente de sus proyectos en televisión, sí dijo que necesita nuevos desafíos.

La conductora empleó las redes sociales para ratificar su alejamiento tras una década en el canal del cable.

“Ya sé que circula la información de mi renuncia a Zona Latina. Quiero decir que esta decisión obviamente no ha sido fácil para mí, ya que he disfrutado trabajando aquí y he aprendido mucho a lo largo de 10 años”, comenzó su posteo.

Luego Faloon añadió que “sin embargo, siento que debo empezar nuevos desafíos, debo cerrar ciclos, debo darme la oportunidad de crecer aún más personal y profesionalmente. Da lo mismo el lugar, siempre habrá crecimiento y aprendizaje”.

“Obviamente son muchos recuerdos que voy a mantener en mi corazón. Solamente quiero agradecer a Zona Latina y a mis compañeros. Y, por supuesto, a Sabores, que lo voy a tener en mi corazón y en mi alma. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Los quiero”, dijo al cerrar su mensaje.

¿Faloon negocia con Canal 13?

La renuncia de Faloon a Zona Latina se produjo no sólo tras el episodio de violencia intrafamiliar que sufrió a manos de Jean Paul Pineda, sino en medio de los rumores que aseguran que la ex Yingo se sumaría a la nueva apuesta de Canal 13.

Según versiones que no han sido confirmadas ni desmentidas, Larraguibel se sumaría a ¿Ganar o Servir?, el reality que comenzaría en abril próximo.

Fuentes del canal confirmaron que la conductora no ha firmado contrato y que se mantiene en negociaciones con los ejecutivos.