La inesperada visión que tiene Mon Laferte de sí misma en el futuro

24 de Marzo de 2024

La cantante admitió que en algún momento le gustaría tener una vida más tranquila y "no estar para arriba y para abajo, de gira".

Compartir

La cantante nacional Mon Laferte dijo que se ve a sí misma en un futuro lejos de la música y viviendo en un lugar donde nadie la conozca, aunque admitió que tras esa experiencia le gustaría volver a componer y cantar.

La artista aseveró también que le gustaría estudiar arte, pero nada relacionado con la música.

Así lo aseguró Mon Laferte en conversación con La Tercera, donde habló de su último álbum y de sus proyectos.

“Yo me imagino, no sé si en diez (años), pero en un futuro, no haciendo música, estudiando algo. O a lo mejor yéndome a un país donde nadie me conozca, trabajando en una librería, algo así”, aseveró la artista chilena nacionalizada mexicana.

Mon Laferte quiere una vida más tranquila

La cantante ahondó en el tema y planteó que “me gustaría en un algún momento de mi vida tener una vida más tranquila, con horarios más definidos. No estar para arriba y para abajo, de gira“.

“A lo mejor seguiría haciendo música en mi casa, no sé. Pero me encantaría tener una rutina, un horario establecido”, añadió.

Mon Laferte confesó que “también quiero estudiar algo. Que no sea de música. A lo mejor sí de arte. Algo distinto. Es algo que quiero hacer, pero no sé cuándo”.

“Y después cuando esté muy mayor, si es que llego a muy mayor, cuando sea bastante más grande, ahí volver a la música. Pero cuando ya esté grande. Como una nueva adolescencia. Como a ver, estoy viejita, ya no tengo nada que perder, voy a bajar las canciones tres tonos, ¡vámonos de gira de nuevo!“, aseguró a continuación.

Sin embargo, al final admitió que “eso es lo que digo hoy. Pero la vida cambia. Yo antes no quería tener hijos. Pero bueno, aquí estoy, feliz siendo mamá“, cerró.