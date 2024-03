Pamela Díaz explica las razones de su querella contra Hugo Valencia y Adriana Barrientos

28 de Marzo de 2024

La polémica surgió tras una acusación de Daniela Aránguiz, mientras el conocido rostro del espectáculo participaba en Tierra Brava.

El próximo capítulo de Podemos Hablar tendrá como una de sus invitadas a Pamela Díaz, quien revelará detalles sobre la querella que interpondrá contra Hugo Valencia y Adriana Barrientos.

Esto situación se originó a raíz del comentario que hizo Daniela Aránguiz, en el que acusaba a La Fiera de haber ingresado marihuana al reality Tierra Brava.

Por esta razón, los panelistas del programa Zona de Estrellas realizaron irónicos comentarios y bromas sobre los dichos de Aránguiz. Allí se escuchó al periodista manifestando que “prácticamente es una narcotraficante”.

Mientras que Adriana Barrientos, afirmó que Díaz entró “75 kilos de marihuana, al kilo cinco millones (de pesos)… la Pamela ganó alrededor de 1.800 millones de pesos”.

Pamela Díaz explica el detrás de su querella contra Hugo Valencia y Adriana Barrientos

Los dichos de Adriana Barrientos y Hugo Valencia no le cayeron nada bien a Pamela Díaz, quien anunció acciones legales en su contra, incluyendo al canal Zona Latina.

Por esta razón, en un adelanto del programa Podemos Hablar al que accedió EL DÍNAMO, La Fiera aprovechó de entregar detalles de la querella que interpuso y sus razones.

“Hablé con Daniela, pero hay un tema que, es que cuando a mí algo me afecta o me molesta, no soy mucho de hablarlo en televisión. Me gusta en general hacer las cosas bien, y creo que cuando uno hace muchos comentarios sobre Adriana o Hugo o Daniela, yo prefiero llevarlo a tribunales como corresponde”, comenzará diciendo.

“De repente te pasai así el chiste (…) tú te lo tomas un poquito más picante”, le manifestará el animador Julio César Rodríguez.

Al escuchar esto, Pamela dirá: “Yo no acusaría a nadie, de lo que no es”.

“¿Por qué para ti esto es distinto?”, consultó el conductor.

“Una, no soy narcotraficante y otra no llevé marihuana, ni menos una maleta con setenta y tantos kilos y yo no gané 1200 millones de pesos. Si hubiese ganado eso, no estaría sentada acá ahora”, aclaró la ex chica reality.

En esa misma línea sostendrá: “yo la vi (Adriana Barrientos) el otro día en una fiesta, y yo no tengo problemas de dirigirle la palabra, a una persona que no me caiga bien ni mal, pero hay un respeto en saludarla, entonces creo que su actitud. No va terminar bien”.

Sobre este punto JC le preguntará: “Entonces, ¿para ti nunca fue humor?”.

“Yo vivo de la televisión hace muchos años y sé cómo se maneja, pero cuando son mentiras, hay mentiras que puedes dejar pasar y no generar ataos y otras que si me molestan”, responderá La Fiera.

Por último, Pamela Díaz revelará que estos comentarios llegaron más lejos: “Hablé con mi mamá y mi papá que justo estaban en Miami, mi hijo que estaba viajando a la universidad, entonces igual lo molestaron y hay temas personales que a mí me afectan”.

El capítulo del programa Podemos Hablar se emitirá en Chilevisión este jueves 28 de marzo a las 22:30 horas.