“Pésimo timming” y “una falta de respeto”: critican a CHV por capítulo de la Divina Comida con Carla Jara y Kaminski

30 de Marzo de 2024

Se trata de un especial, donde CHV anuncia "vuélvete a enamorar con Francisco Kaminski y Carla Jara".

Compartir

Diversas críticas generó el anuncio de Chilevisión respecto a la emisión del capítulo de la Divina Comida, que contará con Carla Jara con Francisco Kaminski.

Recordemos que este viernes, la ex pareja confirmó su quiebre matrimonial debido a una supuesta infidelidad por parte del locutor radial.

“Nos separamos hace dos semanas. Y quiero dejar súper en claro que esto no es como él está diciendo, no fue en buenos términos”, contó a LUN la ex integrante de Mekano.

Además, aseguró que “aquí sí hay una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo, por eso me molesta la mentira”.

Pese a ello, Kamiski que no había más involucrados en el fin de su matrimonio y que fue él quien decidió separarse.

Repetición del capítulo de la Divina Comida

Es en medio de esta polémica, el programa la Divina Comida emitió este sábado el capítulo que tiene a la ahora ex pareja como protagonista.

Según indicó CHV, a través de comerciales y en redes sociales, en el capítulo de hoy estarán las parejas conformadas por Juan Pablo Queraltó y Fran Sfeir, además de César Campos con Diego Barrios.

Se trata de un especial, donde anuncian “vuélvete a enamorar con Francisco Kaminski y Carla Jara”.

Es por ello, que el aviso no dejó indiferente a los cibernatuas, quienes criticaron al canal por emitir el capítulo justo cuando la pareja conformada por Jara y Kamisnki, se acaban de separar.

“Pero cómo?! Habiendo tantos capítulos y justo ese”, “Se puede denunciar al CNTV al canal por morboso y desatinado?”, “Pésimo timming” y “Es una falta de respeto”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los tuiteros.