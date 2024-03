El regreso de Catalina Olcay a las teleseries: debutará este domingo en Secretos de Familia

31 de Marzo de 2024

La actriz chilena se refirió a su elenco como un muy buen equipo.

Catalina Olcay volverá a las pantallas de televisión en un nuevo capítulo de Secretos de Familia, justicia para Sara, teleserie que ha logrado captar fuertemente la atención del público y así se ha hecho notar en sintonía y en redes sociales.

La actriz que ha sido parte de recordadas telenovelas como Sucupira, A todo dar y Mujeres de lujo le dará vida a Rebeca Marchant.

En este contexto Catalina expresó su felicidad al volver a hacer este tipo de rodaje “Estoy feliz con este retorno, echaba de menos hacer teleseries. Me encantó cuando me presentaron el proyecto, me pareció súper interesante”.

Así mismo agregó que “a mí me gusta mucho trabajar en teleseries, yo lo paso bien y este proyecto significó reencontrarme con un montón de amigos. Acá hay un muy buen elenco y también he compartido con gente con la que antes no me había tocado trabajar y son todos un 7. Gente que antes veía en teatro y cine y ahora pasaron a ser colegas y amigos“.

Además recalcó que “al ser una teleserie nocturna se pueden tocar un montón de temáticas y eso me parece muy interesante, poner en la palestra temas para conversar y debatir. Además, es un thriller muy bueno en materia de guion y que me gustó desde el primer minuto”.

Catalina Olcay habla sobre su nuevo papel en la teleserie del 13

Se refirió a su personaje como alguien oscuro, porque es la amante, pero a pesar de eso expresó que “no es mala, ella de verdad está enamorada”

Con un look que define como sensual chic, la actriz cuenta que Rebeca “es un personaje bien interesante“. Ya que, según ella es difícil de entenderla, tal vez en un principio, porque parte la teleserie siendo la amante de Alfonso desde hace más de 20 años y esa figura siempre estará teñida de algo negativo.

La nueva figura de Canal 13 agrega a lo anterior que “él no sabe que la hija de ella es su hija también y Rebeca no usa a su hija para que esté con ella, ya que mi personaje quiere que Alfonso esté con ella por una decisión de amor por ella“.