VIDEOS – Mauricio Medina y su experiencia sobre discapacidad: “La inclusión no existe”

3 de Abril de 2024

Mauricio Medina mostró las dificultades que ha debido enfrentar para poder continuar con su vida cotidiana, tras sufrir la amputación de un pie.

Mauricio Medina, más conocido como El Indio, volvió a las redes sociales para dar cuenta de su experiencia tras quedar postrado en silla de ruedas, aseverando que en Chile “la inclusión no existe”.

El comediante expresó que “los quiero invitar a un recorrido por la verdad, por la realidad, por la real inclusión en Chile. Me he tenido que enfrentar a este difícil momento de inclusión. ¿Y por qué les digo difícil? Les voy a contar que desde el Festival (de Viña) en adelante, nos hemos dado cuenta que la inclusión en este país no existe”.

Así, Mauricio Medina mostró las dificultades que ha debido enfrentar para poder continuar con su vida cotidiana, tras sufrir la amputación de un pie por la diabetes.

De esta manera, el humorista relató, por ejemplo, cómo es poder usar un baño en un servicentro.

“El baño de discapacitados está al fondo del baño de hombres. Eso significa que yo y mi acompañante que es mujer… no puedo entrar al baño”, detalló Medina.

En esta línea, pidió a la gasolinera que “hicieran un baño para discapacitados independiente del baño de mujeres y de hombres, sería muy bueno para nosotros”.

Mauricio Medina estuvo en coma inducido en el Hospital de Arica, tras lo cual sufrió la amputación de un pie por cuadro crítico de diabetes.