Francisco Kaminski reclama por su salida de La Caja de Pandora: “No he hecho nada malo”

6 de Abril de 2024

Sobre el futuro de Camila Andrade en La Caja de Pandora, se espera que se mantenga en el espacio.

Compartir

Francisco Kaminski mostró su molestia por su salida del programa La Caja de Pandora de La Red, marcada por su mediático quiebre con Carla Jara.

Fue el periodista Sergio Marabolí quien relató en Sígueme de TV+ su conversación con Kaminski, donde cuestionó que supo su desvinculación a través de los medios.

“Se enteró por medios nacionales, y eso es lo que más le duele. Me saqué la cresta trabajando por este programa, no he hecho nada malo”, fueron las palabras de la ahora ex pareja de Carla Jara.

“Más allá de lo que pase con lo administrativo, lo encontré de roto haberme enterado por la prensa”, agregó el animador.

Respecto a la versión dada por la producción de La Caja de Pandora, que buscaba su salida desde hace un tiempo, Francisco Kaminski apuntó que “nunca lo supe. Que pena, nunca me lo dijeron”.

Sobre el futuro de Camila Andrade en La Caja de Pandora, se espera que se mantenga en el espacio.

Pero la salida de Francisco Kaminski de este programa no marca su alejamiento de la TV, ya que volverá a las pantallas de La Red este domingo con ¿Quieres ser mi socio?.