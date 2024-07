El comentado mensaje de Camila Andrade a Francisco Kaminski tras su ingreso a Gran Hermano 2

13 de Julio de 2024

La ex conductora de la Caja de Pandora se sinceró sobre su relación con Kaminski y le dedicó unas palabras antes de entrar al encierro.

Gran Hermano Chile 2 estrenó el primer capítulo de su nueva temporada, donde Camila Andrade acaparó todas las miradas al ingresar al reality.

Bajo este contexto, la mujer que ha estado apuntada por el mundo farandulero debido al romance que tiene con Francisco Kaminski, le dedicó unas escuetas palabras a su actual pareja, lo cual se diferencia de la despedida que le brindó el animador de televisión.

El pasado 10 de julio, Andrade publicó el video de su presentación al espacio de CHV en su cuenta de Instagram, donde Kaminski le escribió una emotiva despedida.

“¡Dale con todo amor mío!. Ojalá que la gente pueda darse la oportunidad de conocer la hermosa mujer que eres. Te amo y te admiro mucho. Te espero mi amo“, expuso el locutor de Radio Corazón.

El mensaje de Camila Andrade a Francisco Kamisnki en Gran Hermano 2

La ex conductora de la Caja de Pandora fue la segunda en entrar a la “Casa Más Famosa del Mundo”. En este contexto, la animadora Emilia Daiber le preguntó sobre los motivos que tuvo para entrar.

En este sentido, la ex Miss Chile detalló que “mi objetivo principal es que la gente me conozca realmente. Que conozca a la verdadera Cami y que me den esa oportunidad”.

Tras ello, Daiber le consultó a Camila Andrade por Francisco Kaminski, con respecto a si “ponía las manos al fuego por él“, haciendo alusión a la conducta del comunicador lejos de ella. Bajo este contexto, Andrade aseguró que confiaba en él.

Para cerrar, la periodista le preguntó: “¿Algún último mensaje ante de ingresar a la casa de Gran Hermano para Francisco Kaminski?.

A lo que Andrade solo se limitó a decir: “Que haga cosas que lo hagan sumamente feliz, que se sienta tranquilo, seguro, que lo adoro (le mandó un besito con el gesto) y que lo voy a pensar mucho”.