El rol que tendría Camila Andrade en el quiebre de Francisco Kaminski y Carla Jara

2 de Abril de 2024

Según trabajadores de La Red, desde hace meses que se especula de un presunto romance entre los conductores de Caja de Pandora.

Carla Jara y Francisco Kaminski pusieron fin a su relación luego de 11 años juntos, pero distintos rumores apuntan a que el vínculo no habría terminado bien. Todo esto, a causa de una tercera persona involucrada que sería Camila Andrade.

Durante los últimos días han surgido diferentes especulaciones sobre los motivos del quiebre, y el que más se repite es una supuesta infidelidad entre el animador con su compañera de trabajo.

Por su parte, la actriz fue clara y corroboró esta versión con LUN: “Aquí sí hay una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo, por eso me molesta la mentira”.

“Nos separamos hace dos semanas. Y quiero dejar súper en claro que esto no es como él está diciendo, no fue en buenos términos”, sostuvo la ex Mekano.

¿Qué tendría que ver Camila Andrade en la ruptura de Carla Jara y Kaminski?

Según información entregada en el programa Que Te Lo Digo de Zona Latina, Carla Jara se habría enterado de todo por contactos en La Red, canal donde su ex pareja hace dupla televisiva con Camila Andrade.

“Estos rumores venían circulando hace mucho tiempo tiempo en el canal (…) la gente de peluquería, vestuario, camarógrafos, saben lo que habrían hecho. Algunos habrían llamado a Carla Jara para decirle Carla, Camila Andrade está teniendo un romance con Francisco Kaminski”, afirmó Sergio Rojas.

En esa misma línea, el periodista añadió: “Lo que decían los compañeros, es que de pronto, antes de comenzar el programa o en los breaks, Kaminski con Camila desaparecían y entiendo que habría dado rienda suelta a una relación”.

Por otro lado, Sergio Marabolí, un amigo muy cercano de la pareja, en el programa Sígueme y Te Sigo desclasificó antecedentes sobre la tercera persona que habría sido parte de este quiebre matrimonial.

“Sin ánimo de tirar para ningún lado, me complica el tema… Pero sí debo reconocer que este es un problema que viene de hace un par de meses. El nombre de Camila Andrade, efectivamente, apareció hace más de un mes. Reventó ahora”, manifestó.

Incluso, agregó que “Francisco le dijo a Carla que iba a renunciar a Caja de Pandora, para no tener más problemas por Camila Andrade”.

Como si la polémica no fuera suficiente, en medio de todas estas especulaciones, en redes sociales se viralizó un registro en el que se recuerda un beso entre Francisco Kaminski y Camila Andrade en medio de un evento.

¿Qué dijo Camila Andrade?

En medio de todos los rumores, en el programa Que Te Lo Digo, la periodista Paula Escobar afirmó haberse contactado con Camila Andrade para saber su versión sobre la supuesta infidelidad.

“Hoy día (lunes) la Camila Andrade me responde el WhatsApp que le mando el viernes (…) Me responde a las 10:46 de la mañana y yo le escribí el viernes tipo 10 y media de la noche”, dijo la periodista.

Fue allí cuando leyó la breve respuesta de la animadora de La Caja de Pandora: “¡¡Hola Paulita!! Nada que hablar por mi parte, te mando un beso”.