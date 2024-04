VIDEO – Así fue el duelo donde Pamela Díaz fue eliminada de Tierra Brava

4 de Abril de 2024

La Fiera tuvo el privilegio de elegir a su oponente, pero terminó siendo derrotada y tuvo que abandonar la casa hacienda.

Compartir

En la recta final de Tierra Brava, un nuevo duelo convirtió a Pamela Díaz en la nueva eliminada tras perder la competencia frente a Shirley Arica.

Esto ocurrió luego de que Karla Constant le anunciara a los participantes que los votos del público escogerán a los cuatro semifinalistas del reality, y éstos deberán escoger con quién se irán a duelo de eliminación.

Además, para la sorpresa de todos, el primero de esos cuatro duelos se llevaría a cabo en esa misma jornada.

De acuerdo al público, la persona más votada de Tierra Brava resultó ser Pamela Díaz, con el 38% de las preferencias. “Siempre he tenido el apoyo de mi ‘people’. Recuerdo que en ‘La Granja VIP’ me echaron con el 80% de los votos de la gente, en 4 días de reality. Pero en los realities siguientes se fue revirtiendo”, indicó La Fiera.

Acorde a las reglas, Díaz tuvo el privilegio de escoger con quién irse a duelo, y eligió a Shirley. “Me da rabia, en el último tiempo se lo pasa durmiendo. No puede llegar como Longton a la final, tiene que costarle más”, argumentó su decisión.

Pamela vs Shirley

El duelo, consistente en un circuito donde debían rescatar monedas de madera e insertarlas en ranuras en altura, tuvo a Pamela Díaz tomando la temprana delantera. Sin embargo, la precisión de Shirley Arica fue superior, y fue capaz de poner las monedas antes. Así, la peruana encendió la antorcha y se convirtió en la primera semifinalista de Tierra Brava.

“Siempre he esperado que mi hija me diga que está orgullosa de su mamá. Hace años cometí un montón de errores por mi inmadurez, pero estoy haciendo las cosas bien y quiero darle un futuro mejor. Y que sepa la gente que las mamás solteras también podemos salir adelante”, comentó Arica tras su triunfo.

Pamela Díaz, eliminada de Tierra Brava, confesó haberse frustrado. “Costaba ene, la Shirley le agarró la mano y ganó bien. Me siento orgullosa de mi paso por el reality… Me quedó la bala pasada de no haber llegado más adelante, pero me llevo bien con todos, y eso es raro en mí”, indicó por su parte.

Consultada por Karla Constant si quiere quedarse en el encierro acompañando al resto de los participantes hasta la final, La Fiera fue categórica. “Me quiero ir, chao”, respondió muy a su estilo, y se despidió de sus compañeros uno a uno.

“Traté de hacer un buen reality acorde a lo que soy yo. Fue un duelo justo, yo no tengo la paciencia ni la precisión para esto. Estoy en deuda de llegar a una semifinal, pero no me siento derrotada. Lo he pasado increíble, fue una experiencia enriquecedora y estoy muy agradecida”, confidenció Pamela Díaz antes de salir de la casa, y deseó que Nico Solabarrieta sea el ganador de Tierra Brava.