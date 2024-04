Julianno Sosa y ataque en Peñaflor: “No está bien que me deseen la muerte por mi pasado”

11 de Abril de 2024

El artista urbano aclaró que ya está en contacto con la mujer que resultó atropellada cuando escapaba de sus atacantes.

Compartir

Julianno Sosa se valió de las redes sociales para referirse al ataque sufrido en Peñaflor, donde desconocidos le dispararon cuando ingresaba a una parcela, resultando herido en el incidente.

El artista urbano aprovechó la ocasión para agradecer las muestras de preocupación por su estado: “Gracias a toda la gente que se preocupó por mí, estoy bien, me recuperaré pronto con Dios mediante”.

Julianno Sosa recalcó que “esto me hace más fuerte, sigo luchando contra esos demonios, pero seguiré cambiando para bien, y escoger el buen camino. Perdono de todo corazón a toda esa gente que conoció mi peor versión y se quedó con ella”.

En esta línea, el cantante lamentó que muchas personas aún tengan latente su pasado conflictivo, asegurando que pretende dejar atrás esos episodios de su vida.

“No los juzgo, pero demostraré que no soy el mismo. No está bien que me deseen la muerte por mi pasado. Soy un ser humano igual que ustedes, hijo, padre, amigo, soñador. Sé que soy una influencia también y ocuparé estas herramientas para hacer el bien. Gracias a dios y al universo nuevamente, y a todos mis fanáticos y amigos”, puntualizó.

Pero Julianno Sosa también tuvo palabras para la mujer que resultó herida en el incidente, ya que fue atropellada por el propio artista en medio de su escape, dejando en claro que ya está en contacto con ella.

“Con la niña que salió afectada mi equipo está en contacto con la familia. Ayer estuvimos en la misma sala de Urgencias y hablamos un rato, nos reímos y nos sentimos bendecidos. Espero también que se recupere pronto y que vuelva a su casita”, sentenció.