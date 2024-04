FOTOS – “Cansada de tanta mentira”: Carla Jara publicó mensajes que confirmarían infidelidad de Kaminski con Camila Andrade

12 de Abril de 2024

Tras las declaraciones de Andrade, la ex Mekano publicó presunta evidencia que daría cuenta que el romance entre el periodista y su compañera en La Red data desde hace meses.

Carla Jara reaccionó a las declaraciones de Camila Andrade -quien aseguró que ha vivido semanas “difíciles”- y en las últimas horas publicó pantallazos de mensajes que confirmarían la infidelidad de Francisco Kaminski con quien fuera su compañera en La Caja de Pandora.

“Es lamentable que después de un mes de silencio salgan declaraciones tan pobres y tratando de defender lo indefendible“, dijo la ex Mekano en relación a las palabras que emitió la comunicadora y rostro de La Red.

Jara afirmó que “la verdad es que en Brasil me enteré por tus mensajes enviados a las 2 am a Francisco diciéndole puedes hablar ahora, avísame y los te quiero mucho, hablamos después, etc. que tú y él tenían una relación”.

“Ahora tienes la patudez y el descaro de decir que estás pasando momentos difíciles. ¿Por qué no lo pensaste antes de andar hablando con Francisco el 12 de febrero, cuando te escribí directamente para decirte que habías arruinado mi matrimonio?”, emplazó Carla Jara a Camila Andrade.

En esa misma línea, quiso dejarle en claro que “quienes lo hemos pasado realmente mal es esta familia, que se derrumbó después de ese día. Estoy cansada de tanta mentira y de que me quieran dejar como la celosa, impulsiva y mentirosa, cuando he estado aguantando desde esa fecha no contar nada”.

12 de febrero

En su mensaje, Carla Jara recordó que el pasado 12 de febrero fue la fecha en que descubrió la infidelidad de Francisco Kaminski con Camila Andrade, y que en ese entonces, “esta mujer estaba en pareja y Francisco estaba casado y de vacaciones con su familia. Lástima que el plan no les salió como esperaban”.

En otra imagen, que data de ese mismo día, la ex Mekano dio cuenta de una conversación con una persona, cuya identidad no se reveló, donde la acusaba de ser “poco sorora” y de “coquetear con un hombre casado”.

“¿Por qué no pensaste antes de hacer esos grupitos y juntarse a almorzar, en que eso podría destruir una familia? ¿Por qué no pensaste antes que tus mensajes le romperían el corazón a un niño? Espero que el daño que nos has hecho te sirva para que nunca más te metas en un matrimonio”, sentenció.

