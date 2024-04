FOTO – Camila Andrade saca la voz por primera vez sobre rumores con Kaminski: “No soy infiel”

11 de Abril de 2024

La presentadora de televisión fue acusada de ser la tercera involucrada en la relación, que terminó luego de 11 años de matrimonio.

Luego de mucha especulación, finalmente Camila Andrade habló por primera vez sobre la supuesta infidelidad que la vincula con su ex dupla televisiva, Francisco Kaminski, tras su separación con Carla Jara.

A fines de marzo de este año, se hizo pública la separación matrimonial entre Carla Jara y el locutor radial. Pero esta decisión no estuvo exenta de polémicas, ya que inmediatamente se comenzó a rumorear sobre la existencia de una tercera persona.

Esta teoría se avivó cuando la ex chica Mekano manifestó: “Aquí sí hay una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo”. Esta declaración la hizo Carla Jara desmintiendo a Kaminski quien en su momento dijo que finalizaron su relación en buenos términos.

A semanas de este quiebre, y que la acusaran de ser la causante de la separación, Camila Andrade rompió el silencio y negó las acusaciones.

Lo que dijo Camila Andrade por quiebre de Kaminski con Carla Jara

A raíz de toda esta polémica, Camila Andrade decidió utilizar sus redes sociales para manifestarse. “Es lamentable que en esta época de rápida difusión de información y desinformación me vea en la necesidad de abordar rumores y ciertas noticias que circulan sobre mi vida personal”, aseguró.

Junto con esto, la modelo confesó que “durante estas últimas semanas, he enfrentado momentos difíciles al ser objeto de difamaciones que buscan dañar mi imagen y reputación. He recibido comentarios agresivos y amenazas que, sinceramente, considero injustos”.

En esa misma línea, Andrade sostuvo: “Quiero dejar en claro que no he sido infiel ni tampoco soy parte de la supuesta infidelidad que se me acusa”.

Finalmente, la presentadora de televisión expresó: “Además, contarles que no emitiré más comentarios al respecto, porque no debo dar explicaciones de mi vida privada”.