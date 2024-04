“Siempre le tuvo celos”: Kaminski reacciona a los mensajes que publicó Carla Jara

12 de Abril de 2024

El periodista se refirió a los mensajes que expuso su ex pareja en redes sociales y que apuntan a infidelidad con Camila Andrade.

Compartir

Carla Jara se fue con todo contra Camila Andrade, acusándola de tener una relación con su entonces pareja, Francisco Kaminski, quien no dudó en reaccionar a las publicaciones.

A través de su historias de Instagram, la ex Mekano afirmó que su ex esposo estuvo intercambiando mensajes con quien era su dupla televisiva en La Caja de Pandora. Todo esto, mientras el matrimonio se encontraban de vacaciones junto a su hijo.

A raíz de las declaraciones de Andrade, Carla Jara manifestó: “Estoy cansada de tanta mentira y de que me quieran dejar como la celosa, impulsiva y mentirosa, cuando he estado aguantado desde esa fecha no contar nada”.

Jara aseguró que fue el pasado 12 de febrero cuando se enteró del romance que mantenía el periodista junto a la también rostro de La Red.

Kaminski reacciona a los dichos de Carla Jara

Tras estas publicaciones, Francisco Kaminski decidió hablar con Las Últimas Noticias y entregar su versión de los hechos expuestos por Carla Jara.

“No sé por qué Carla hace esto, ella debiera cargarla conmigo, el tema es conmigo. Aquí el único responsable del quiebre de mi matrimonio soy yo, no hay una tercera persona, todos los dardos deberían apuntarme porque yo era su marido y esto no es una pelea entre dos mujeres”, sostuvo el comunicador, molesto con la actitud que tomó su ex.

Por otro lado, sostuvo que “los mensajes (de WhatsApp) que muestra ahora Carla a Camila tienen una historia y no corresponden a la verdad (…) Yo decidí terminar mi relación, y antes de terminarla no me involucré con una tercera persona, ni con Camila, ni con nadie”.

Sobre este punto, Kaminski insistió en que las cosas que se han dicho no son ciertas: “Se está acusando a una persona inocente, de la cual mi ex señora siempre le tuvo celos de cierta manera”.

Allí, aclaró que “con Camila efectivamente tenemos buena onda, como compañeros de trabajo, y si decidí terminar mi matrimonio fue por eso, porque no me podía estar pasando algo con otra mujer estando en un compromiso”.

Finalmente, Kaminski aseguró que con Andrade no pasó nada entes de terminar su relación, pero no cerró la puerta a que pueda pasar algo más con ella.

“No hay ningún tipo de relación ni tampoco la hubo. Lo único que pasó entre nosotros fue un beso en el Festival de Puente Alto que lo pidió la gente después de tres días. Si va a existir una relación con Camila no lo sé, no hay que escupir al cielo”, concluyó.