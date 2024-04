FOTOS – Luego de borrar apoyo a Cristián Campos: los posts de María José Prieto sobre falsas denuncias de abuso sexual

15 de Abril de 2024

La intérprete compartió extractos donde una psicóloga explica el efecto que producen las denuncias falsas.

La actriz María José Prieto compartió una serie de textos y reflexiones en relación a acusaciones por abuso sexual y denuncias falsas, en medio de la querella que está enfrentando su marido, Cristián Campos, por el mismo tema.

Durante la tarde del domingo, la intérprete utilizó su perfil de Instagram para publicar varias historias en las que una terapeuta llamada Vinka Jackson hablaba sobre el fenómeno de las condenas públicas por abuso.

Los extractos que publicó pertenecen a una nota de La Tercera que se titula Apresurar condenas públicas por abuso es un fenómeno que destruye vidas y deja secuelas terribles.

Las publicaciones de María José Prieto que irían en defensa de Cristián Campos

A través de sus redes sociales, María José Prieto compartió un fragmento donde se manifestaba que “se han dado casos de personas que son condenadas en las redes y pierden trabajo, amigos, respeto, antes incluso de que puedan conocer los detalles de la acusación o probar su inocencia”.

Junto con esto, Prieto compartió un extracto donde se cuestionaba: “¿Se pueden generar recuerdos falsos?”.

Por otro lado, la actriz nacional publicó una fotografía de ella en la que aprovechó de reflexionar. “En la meditación he aprendido, y sigo aprendiendo, que nada es más fuerte que yo si no me apego a ello”, escribió.

Finalmente, María José Prieto agregó: “Por supuesto que las cosas me tocan, los virus me infectan, las corrientes me arrastran, las tentaciones me tientan. Pero una vez tocada o infectada o tentada soy yo quien decide como vivir esa caricia o esa bofetada y como reaccionar a ese virus o a esa corriente”.