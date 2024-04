4 de Abril de 2024

Abogado de Raffaella di Girolamo y querella por abuso: “Cristián Campos fue informado hace más de un año”

El abogado de Raffaella di Girolamo puntualizó que "toda la prueba está disponible; no hay testigos que hayan fallecido, no hay elementos de prueba que no estén, está todo a la vista".

