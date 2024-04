VIDEOS – El llanto de Gabrieli tras ser eliminada de Tierra Brava

15 de Abril de 2024

La brasileña perdió la oportunidad de ser semifinalista luego de perder el duelo ante Luis Mateucci.

Compartir

Gabrieli Moreira se convirtió en la última eliminada de Tierra Brava, luego de perder el duelo frente a Luis Mateucci.

La competencia requirió fuerza, habilidad y destreza, momento en que, además, la brasileña tomó sorprendentemente la delantera tras una caída del argentino, pero al final, a la hora de armar un rompecabezas, Mateucci sacó más energía, recuperó la ventaja y con eso pudo ganar la competencia.

Esta situación provocó que la ex pareja de Fabio Agostini se tirara al piso a llorar de frustración y de dolor, con sus manos llenas de llagas, siendo consolada por el español. Al final, también su rival se acercó a darle su apoyo.

“Me siento orgullosa de haber terminado la prueba, de no habértela hecho fácil. Estoy emocionada porque soy muy competitiva y quería ser semifinalista. Estoy orgullosa de mí porque cuando vi la prueba dudé de mí, hace mucho tiempo no me pasaba, pero lo hice hasta el final. Saqué fuerzas no sé de dónde, de mi mamá”, dijo Moreira.

Tras ser eliminada, Gabrieli tomó la decisión de quedarse en la casa hacienda de Tierra Brava. “Me voy a quedar porque aparte de sentirme una campeona, tuve algunos momentos muy difíciles, pero quiero salir con todos sintiéndome una finalista. Y sé que cuando vuelva a mi casa los voy a extrañar mucho. Fabio sabe que aquí estoy sola y es la primera vez en mucho tiempo que me sentí en una familia”, explicó.