VIDEO – Daniela Nicolás confiesa que padece de cáncer: “No lo he pasado muy bien”

18 de Abril de 2024

Daniela Nicolás, conocida figura del espectáculo, se valió de las redes sociales para informar que padece de cáncer.

La ex Miss Chile indicó que debió aclarar su situación, luego que la periodista Cecilia Gutiérrez informara en su podcast que “fue diagnosticada de un cáncer de cuello uterino, un carcinoma in situ”.

Gutiérrez detalló que la modelo supo que padecía de cáncer en febrero pasado y ya se había sometido a una operación, por lo que “está esperando el resultado de la biopsia para ver si el cáncer, o el tumor, fue extraído en su totalidad”.

Ante esto, fue la propia Daniela Nicolás la que tuvo que oficializar su situación médica, apuntando que “no lo he pasado muy bien, no había querido compartirlo porque no me siento preparada para conversar sobre este tema”.

La también actriz y animadora agregó que “han sido unos meses un poquito difíciles, un poquito caóticos, un poquito angustiantes y antes de hablar con ustedes tenía que estar bien y no lo estaba”.

Sobre su presente, Daniela Nicolás explicó que está en reposo, apuntando que “no quería que se supiera, quería mantenerlo con mis amigos, mi familia, tranquila”.

La otrora Miss Chile para Miss Universo además sufre de atritis reumatoidea, una enfermedad incurable que le provoca dolores en diversas partes del cuerpo.